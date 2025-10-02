Menos de la mitad del alumnado de FP superior recurre a la IA de forma habitual

La práctica totalidad del alumnado de Formación Profesional de grado superior (90%) ha utilizado alguna vez herramientas de Inteligencia Artificial generativa, como ChatGPT, que permite entablar conversaciones, dar respuesta a multitud de sus preguntas y redactar todo tipo de textos de forma creativa. Pero los estudiantes de ciclos superiores que recurren a esta tecnología de forma habitual es menos de la mitad (43%). El 77% del alumnado la emplea para redactar trabajos y el 55% para estudiar exámenes. Respecto al profesorado, el 60% se sirve de estas herramientas, sobre todo para preparar contenidos de las asignaturas y elaborar preguntas de exámenes. Aunque existen grandes diferencias en función de su edad, solo una cuarta parte las utiliza con frecuencia.

Estos son algunos datos incluidos en un informe de Ayuda en Acción y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que alerta sobre cómo la IA ha irrumpido en las aulas de FP sin el acompañamiento pedagógico necesario, algo que puede agravar la desigualdad entre los estudiantes. Titulado 'La IA en la FP: oportunidades y riesgos' y presentado este jueves en Madrid, el análisis concluye que la tecnología de última generación, si no se supervisa su uso y se gestiona con responsabilidad, puede debilitar el pensamiento crítico, aumentar la desmotivación del alumnado, debilitar el aprendizaje profundo y, por lo tanto, agravar las desigualdades educativas.

“La IA debe estar al servicio de las personas. Si no capacitamos a docentes y estudiantes para entender cómo funciona y qué implicaciones tiene, corremos el riesgo de reproducir patrones de discriminación y dependencia tecnológica”, explica Matías Figueroa, responsable del Programa Europa y Conocimiento de Ayuda en Acción.

Desigualdades

El elemento de la IA que genera más preocupación en la comunidad educativa es el riesgo de incrementar las desigualdades. “Los sistemas de IA pueden elaborar resultados que reproducen los sesgos y formas de desigualdades existentes, arrojando resultados basados en patrones altamente injustos”, aclara Nuria Vallès Peris, científica del Instituto de Investigación en Inteligencia del CSIC. El estudio señala que el alumnado tiende a aceptar acríticamente la información proporcionada por los sistemas de IA, lo que pone de relieve la importancia de las competencias digitales del alumnado y profesorado.

“Esta falta de habilidades para contrastar y evaluar información repercute en un uso inadecuado de la IA, pudiendo intensificar la polarización entre el alumnado con mejores y peores resultados académicos”, añade la científica.

El informe también constata una baja motivación con los estudios y el mayor uso de herramientas de IA para realizar tareas académicas. Este mal uso de la tecnología “no fomentan el aprendizaje crítico ni el desarrollo de competencias clave, perpetuando un círculo de desmotivación y bajo rendimiento”, destaca el informe, que pide una reflexión sobre la vinculación del alumnado con los ciclos de FP, así como las formas de evaluación.

Aunque el uso de herramientas de IA no está sustituyendo a otros recursos educativos como el apoyo docente o los materiales tradicionales, el informe detecta una relación inversa entre su utilización y la consulta de libros o manuales de asignatura: cuanto mayor es el uso de recursos convencionales, menor es la tendencia a recurrir a la IA generativa con fines académicos.

Profesorado

En cuanto al profesorado, se constatan diferencias generacionales: el 37% de los docentes jóvenes (18-34 años) la usan regularmente, frente al 14% de los mayores de 55 años. Respecto a la formación, el 80% considera bastante necesario o muy necesario que su alumnado y ellos mismos aprenda a utilizar la IA.

El estudio alerta del riesgo de sustituir el criterio pedagógico del profesorado por “algoritmos opacos y sesgados”, lo que puede derivar en “procesos de estigmatización y discriminación, especialmente hacia el alumnado con menos recursos”. La conclusión es que “urge avanzar hacia una IA responsable, ética y educativa”.