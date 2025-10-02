Huelga en secundaria
Los estudiantes llenan las calles de Barcelona por Gaza: "No soportamos ver a más niños muertos en el móvil"
Más de 6.500 alumnos, según la Guardia Urbana, han acudido a la manifestación en solidaridad con Palestina y para exigir sanciones a Israel
El Sindicato de Estudiantes convoca una huelga para denunciar el genocidio en Palestina
Flotilla rumbo a Gaza, en directo | Última hora del abordaje de Israel y la situación de los barcos
Entre los cientos de banderas distribuidas por el Sindicat d’Estudiants –organizador de protestas en ciudades de todo el Estado contra la masacre perpetrada en Gaza – en la multitudinaria manifestación que este jueves ha recorrido las calles del centro de Barcelona llamaban especialmente la atención las muchas pancartas hechas a mano en cartones que traían desde sus casas. "Si la humanidad no aparece, Gaza desaparece”; “el genocidio arrasa, la humanidad fracasa”, o “adoráis el Gernika y calláis ante Gaza” son algunos de los mensajes de una marcha que, en plena resaca por la detención de la Flotilla, ha concentrado a más de 6.500 personas, según la Guardia Urbana, la mayoría alumnos de secundaria.
“No soporto ver a más niños muertos en mi móvil”, dice Aina, estudiante de cuarto de ESO, quien se ha acercado a la plaza Universitat, de donde ha arrancado la manifestación pasadas las doce del mediodía junto a tres amigas del instituto. “Es la primera mani a la que venimos solas, pero teníamos claro que teníamos que estar aquí”, añade Martina, su amiga, quien luce una bandera palestina colgada al cuello como una capa. Las dos llevan la bandera palestina pintada en la cara y se suman, tímidas, a todos los cánticos que lanzan desde la megafonía principal. ‘Gaza, Gaza, no estás sola’ y ‘Free, free, Palestine’ han sodo los más repetidos, seguidos de ‘Israel asesina, Europa patrocina’, ‘Flotilla libertad’ y ‘¿Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel’.
"Teníamos que estar aquí"
La manifestación de este jueves en Barcelona ha sido la más numerosa de estas características (dirigida a estudiantes de secundaria) que se recuerda en los últimos años en la capital catalana. “Teníamos que estar” es una de las frases que se dicen los chicos cuando se encuentran y se abrazan, ya sea en Universitat o en Sant Jaume, donde ha acabado la marcha hacia las dos del mediodía.
Una protesta que ha reflejado bien la diversidad de las aulas catalanas. Chicas racializadas megáfono en mano al frente de la cabecera, y menos activas, pero igual de convencidas de estar allí entre la multitud, bajando Via Laietana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los Morancos celebran los dos años de su despacho de cancelación de deudas: 'Lo importante es que hemos hecho feliz a mucha gente
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- Miquel Carceller, profesor: 'Pedir trabajos ya no sirve, Chatgpt hace la reflexión y el alumnado pierde el tiempo
- ¿Cuáles son los bolets comestibles más frecuentes en Catalunya?
- Bosques sin tocar: Europa propone dejar el 10% de las masas forestales sin intervención
- El traslado de la subestación de las Tres Xemeneies ya tiene luz verde y allana el camino al Catalunya Media City
- El Sindicato de Estudiantes convoca una huelga el 2 de octubre para 'denunciar el genocidio' en Palestina