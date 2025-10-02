Los estudiantes llenan las calles de Barcelona por Gaza: "No soportamos ver a más niños muertos en el móvil"

Entre los cientos de banderas distribuidas por el Sindicat d’Estudiants –organizador de protestas en ciudades de todo el Estado contra la masacre perpetrada en Gaza – en la multitudinaria manifestación que este jueves ha recorrido las calles del centro de Barcelona llamaban especialmente la atención las muchas pancartas hechas a mano en cartones que traían desde sus casas. "Si la humanidad no aparece, Gaza desaparece”; “el genocidio arrasa, la humanidad fracasa”, o “adoráis el Gernika y calláis ante Gaza” son algunos de los mensajes de una marcha que, en plena resaca por la detención de la Flotilla, ha concentrado a más de 6.500 personas, según la Guardia Urbana, la mayoría alumnos de secundaria.

“No soporto ver a más niños muertos en mi móvil”, dice Aina, estudiante de cuarto de ESO, quien se ha acercado a la plaza Universitat, de donde ha arrancado la manifestación pasadas las doce del mediodía junto a tres amigas del instituto. “Es la primera mani a la que venimos solas, pero teníamos claro que teníamos que estar aquí”, añade Martina, su amiga, quien luce una bandera palestina colgada al cuello como una capa. Las dos llevan la bandera palestina pintada en la cara y se suman, tímidas, a todos los cánticos que lanzan desde la megafonía principal. ‘Gaza, Gaza, no estás sola’ y ‘Free, free, Palestine’ han sodo los más repetidos, seguidos de ‘Israel asesina, Europa patrocina’, ‘Flotilla libertad’ y ‘¿Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel’.

"Teníamos que estar aquí"

La manifestación de este jueves en Barcelona ha sido la más numerosa de estas características (dirigida a estudiantes de secundaria) que se recuerda en los últimos años en la capital catalana. “Teníamos que estar” es una de las frases que se dicen los chicos cuando se encuentran y se abrazan, ya sea en Universitat o en Sant Jaume, donde ha acabado la marcha hacia las dos del mediodía.

Una protesta que ha reflejado bien la diversidad de las aulas catalanas. Chicas racializadas megáfono en mano al frente de la cabecera, y menos activas, pero igual de convencidas de estar allí entre la multitud, bajando Via Laietana.