Pide una reducción de jornada para cuidar a mellizos de seis meses y es despedida: "Sentí frustración, inseguridad y una discriminación absoluta por ser mujer y madre"

"Me echaron de mi trabajo cuando me convertí en madre". Cristina Soler, influencer con 215.000 seguidores en Instagram y podcaster en 'Madres y Musas', ha explicado en redes el despido que sufrió en 2020, en plena pandemia, cuando acababa de ser madre de mellizos.

Soler relata que al convertirse en madre pidió la reducción de jornada para poder cuidar de sus dos hijos. Pero le costó mucho conseguirlo. "Me pusieron mil pegas, me decían que crearían un precedente. La reducción de jornada es un derecho pero las empresas intentan ponerte el horario que les conviene a ellas. A mí me costó muchísimo que me dieran la reducción de jornada intensiva, me obligaban a partírmela cuando yo lo que necesitaba era salir del trabajo cuanto antes para poder cuidar de mis hijos", expone.

Además, explica, en su mismo departamento había una compañera con reducción de jornada de 8h a 15h por cuidado de un menor. "Al final lo conseguí, pero no porque quisieran respetar mi derecho, sino porque les lloré explicando que no podía dejar a dos bebés tan pequeños solos tantas horas, sin abuelos cerca y sin más apoyo".

Los problemas llegaron al reincorporarse. "Yo trabajaba en comunicación y me apartaron totalmente, me pusieron a picar excels como si mi experiencia no sirviera de nada, como si al convertirte en madre ya no sirves. Encima todo esto en plena pandemia, teletrabajando desde casa con los mellizos de seis meses sin apenas ayuda", asegura, explicando que además no encontró empatía en sus superiores.

Al cabo de tres meses, fue despedida. Y no solo ella. "Estaban preparando un despido colectivo de 20 mujeres, 4 de nosotras con reducción o excedencia por cuidado de hijos. En mi caso, finalmente alegaron que mi área desaparecía y así pudieron despedirme aún teniendo reducción de jornada. Una discriminación absoluta", denuncia.

Reinventarse

"En ese momento sentí frustración, inseguridad y una discriminación absoluta por ser mujer y madre. Hoy, con perspectiva, lo veo diferente: gracias a que me echaron pude reinventarme, buscar otro camino donde de verdad valoraran mi trabajo y sacar a la luz mi valía. Ahora sé que estoy donde quiero estar", resuelve. Soler acumula cientos de miles de seguidores en sus redes sociales y se dedica ahora a la creación de contenido y al pódcast.

"Pero la pregunta sigue siendo: ¿qué está pasando en este país para que ser madre siga suponiendo esto?", se pregunta la influencer, que ha querido denunciar y compartir su situación para otras madres que puedan encontrarse en una situación similar.