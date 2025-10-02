Confirmada la presencia de nutrias en el entorno del río Montsant

El parque natural de la Serra de Montsant y el grupo conservacionista GEPEC han detectado recientemente la presencia de nutrias ('Lutra lutra') en el entorno del río Montsant (Tarragona). Cámaras fotográficas instaladas por la entidad ecologista han permitido captar ejemplares, al igual que las cámaras de seguimiento que mantiene el propio parque a lo largo del río. Según el Departament de Territori, las imágenes confirman la presencia de la especie en la zona en los últimos diez años, después de haber desaparecido en 1987.

El parque encargó al GEPEC, que hace más de un año inició el proyecto del Plan de Gestión y Conservación Ecológica de la Cuenca del Río Siurana y las Planas del Priorat, ampliar los seguimientos realizados en torno al río Siurana.

El proyecto incluye seguimientos de biodiversidad, diagnóstico del estado ecológico del río y la aplicación de medidas correctoras para favorecer la conservación y restauración de los ecosistemas fluviales, con el objetivo de hacerlos “más ricos en biodiversidad y más resistentes a los impactos humanos y al cambio climático”. Ahora, estos seguimientos, que también se están llevando a cabo en el río Montsant, han permitido detectar la presencia de nutrias, consideradas bioindicadores, ya que su presencia señala una buena calidad del ecosistema.

Historia de la especie en la zona

En los ríos Siurana y Montsant, la presencia de la nutria fue completamente nula a partir de la década de 1990. El primer censo realizado en estos ríos (1984-1985) localizó los últimos ejemplares. Entre 1986 y 1987, la Generalitat de Catalunya organizó un seguimiento de la población, que todavía se encontraba en buen estado, pero también pudo certificar su desaparición en 1987, coincidiendo con la grave sequía de aquellos años y el impacto que tuvo en la biodiversidad de la zona.

Otros factores, como la fragmentación del hábitat, el número extremadamente reducido de ejemplares y la posible captura de algunos individuos precipitaron este núcleo poblacional hacia la extinción. En 1990 todavía se observó un ejemplar. Entre 1994 y 1996, la Generalitat volvió a estudiar la situación de este mustélido en Catalunya y, de nuevo, no detectó presencia de nutrias en estos dos ríos.

No obstante, según Territorio, en los censos realizados entre 2014 y 2016 se certificó el retorno del animal, localizándolo en 15 puntos de estos ríos. Desde entonces, la especie ha seguido apareciendo de manera intermitente en la zona, desapareciendo del Montsant durante ciertas temporadas.