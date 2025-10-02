Carlos Pascual Alfaro, juez: "Sorprende que haya chicas que aceptan el control en el vestir sin violencia extrema ni dependencia económica"

Este viernes los juzgados de violencia contra las mujeres amplían competencias e investigarán las agresiones sexuales y abusos fuera de la pareja. ¿Están preparados?

En principio, y con carácter general, sí lo estamos por nuestra especialización. Cuestión distinta es que en España habrá partidos judiciales que sí van a tener problemas por la dimensión de la planta judicial con la que cuentan. En ciudades como Barcelona, sí estamos preparados.

¿Cuentan con suficientes medios?

El 31 de diciembre habrá un nuevo juzgado de violencia sobre la mujer en Barcelona a raíz del aumento del trabajo, que se calcula en un 20%. Con este sexto juzgado, sí estaremos preparados para dar una respuesta adecuada. Luego se tendrá que ver qué sucede en los partidos judiciales en los que solo hay un juzgado, porque seguramente no darán abasto y la situación será más complicada. A mí no me gusta quejarme, sinceramente. En Badalona, por ejemplo, hay un problema y se están planteando crear otro juzgado. Seguro que hay partidos judiciales donde habrá una mayor carga de trabajo, pero hay una voluntad por intentar que no sea así. El Gobierno es consciente de que se juega mucho. Seguro que se equivoca en algunas cosas, pero hay la voluntad de que esta medida no suponga un retroceso para las víctimas.

"En Barcelona, con la creación de ese sexto juzgado de violencia sobre la mujer sí estaremos preparados para dar una respuesta adecuada"

El Gobierno se juega mucho. ¿A que se refiere?

Si con esta reforma los juzgados se empiezan a colapsar y damos una peor respuesta a las violencias sexuales y de género, sería una mala imagen para el Gobierno.

¿Considera que esta reforma es la adecuada o perjudica la persecución de la violencia de género en el seno de la pareja?

No tiene por qué perturbarla. El problema de la violencia de género no es por la complejidad del delito, sino por saber valorar y analizar todas las circunstancias que nos llevan a que la víctima no denuncie, vuelvan con sus agresores o les perdonen. Estos estereotipos también se dan en la violencia sexual, por lo que no tiene por qué enturbiar nada si tenemos todos los medios. Hay muchas similitudes. Somos la sede natural para resolver estos delitos.

"Necesitamos unidades de valoración forense integrales de apoyo en el juzgado de guardia: la violencia de género tiene un componente muy psicológico que no somos capaces de detectar"

139 jueces especializados advirtieron que la ley conllevaría un "colapso total". ¿Existe este riesgo?

Se están adoptando medidas, pero posiblemente no lleguen a todos. El colapso total no lo veo.

¿Estaban saturados los juzgados de violencia a nivel general?

Con respecto a Catalunya, quitando L’Hospitalet de Llobregat, que está hundido, el resto, incluida Barcelona, va bien. Comparándonos con el resto de compañeros de otras jurisdicciones, no estábamos saturados.

"No creo que Catalunya tenga una cifra de violencia de género más alta que otras comunidades"

En Catalunya es donde se dan menos órdenes de protección. ¿Tiene alguna razón?

Si miramos los datos de Barcelona capital y Madrid estamos en unas cifras parecidas. Hay que valorar si esa denegación de órdenes o ese nivel bajo se transforma en más delitos, en más agresiones y en más feminicidios. A lo mejor no. No creo que Catalunya tenga una cifra de violencia de género más alta que otras comunidades.

Volviendo a las nuevas competencias: el Gobierno ha creado 50 nuevas plazas para órganos judiciales de violencia contra las mujeres. ¿Son suficientes?

No tengo los datos de todo el territorio. En Catalunya se han quedado cortos con Badalona y parece que se está trabajando en un nuevo real decreto para crear algunas más plazas. En todo caso, confiemos en que los partidos políticos, cuando vean la evolución, adopten medidas si un juzgado se colapsa. En principio, no han sido cicateros.

"Confiemos en que los partidos políticos, cuando vean la evolución, adopten medidas si un juzgado se colapsa"

¿Qué otras medidas son necesarias para combatir la violencia contra las mujeres?

Necesitamos unidades de valoración forense integrales de apoyo en el juzgado de guardia. La violencia de género tiene un componente muy psicológico que no somos capaces de detectar y de investigar.

¿Y otras?

Prevención. La educación es fundamental. Nos llama la atención que vemos muchos jóvenes con comportamientos muy machistas e incluso ellas aceptan que les controlen como visten o les tienen que enviar una foto a su novio cuando salen a la calle para que le den permiso con la vestimenta. Ahí hay un gran problema de educación. Vemos patrones y comportamiento de las jóvenes sorprendentes. Posiblemente, la violencia física sí ha podido bajar, el pegar a la novia, porque hay miedo, pero la violencia psicológica y el control, la dominación, se sigue reproduciendo. Hay chicas que lo aceptan sin necesidad de una violencia extrema y sin la dependencia económica, ni la situación de desigualdad, de nuestras madres cuando se casaban.

"Las chicas jóvenes también sufren violencia sexual dentro de la pareja y nos sorprende que aguanten y tarden en denunciarla"

¿Y la violencia sexual?

Hay chicas jóvenes que también sufren violencia sexual dentro de la pareja. Nos sorprende que van aguantando y tardan en denunciarla. Si fueran capaces de detectar la violencia se evitarían muchos casos. Cuando se llega a la justicia ya es tarde. Y la violencia sexual de los menores se ha disparado.

También se han asignado a los juzgados de violencia sobre la mujer otros delitos, como acoso con connotación sexual, matrimonios forzosos y mutilación femenina.

Es lógico que nos traspasen estas competencias porque es una forma de violencia sobre la mujer y están amparadas en los mismos estereotipos, valores y creencias. Lo único, la trata de seres humanos para la explotación sexual sí que pueden generar distorsiones en la guardia. En estos casos pueden pedir entradas y registros, intervenciones telefónicas o una medida de seguimiento tecnológico.