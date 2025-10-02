Barcelona acoge el "hackatón más grande del universo", la competición en la que triunfan los jóvenes y las empresas cazan talentos

Barcelona está a punto de convertirse en uno de los epicentros globales de una competición de carácter espacial que, según explican sus impulsores, podría cambiar el mundo. Este fin de semana, por tercer año consecutivo, la ciudad acoge el ya célebre 'NASA International Space Apps Challenge', el "mayor hackatón científico del universo" en el que jóvenes de todas las edades y disciplinas se reunirán durante dos días para idear soluciones innovadoras a los grandes retos de nuestro tiempo.

La iniciativa, que tendrá lugar el campus '42 Barcelona' de la Fundación Telefónica, aspira a convertirse en un reto sin precedentes para estos jóvenes y, a su vez, en un una oportunidad para empresas y cazatalentos para descubrir proyectos con enorme potencial y, por qué no, mentes brillantes.

La celebración del 'hackathon' en 42 Barcelona refuerza el valor del campus como lugar de encuentro de tecnología y empresa

La premisa es tan sencilla como apasionante. En apenas dos días, equipos multidisciplinares formados por personas de distintos perfiles, desde científicos hasta diseñadores, se centrarán en diseñar proyectos para, por ejemplo, descubrir nuevos exoplanetas a partir de técnicas de inteligencia artificial, inventar sistemas de reciclaje para futuras misiones marcianas, encontrar una forma de rastrear tiburones desde el espacio o, por qué no, idear herramientas para detectar la floración de las plantas o los ciclos agrícolas a partir de imágenes satelitales. Para ello, cada equipo podrá utilizar desde imágenes satelitales hasta registros climáticos y misiones planetarias para poner a punto su prototipo. Y después, tendrá que presentarlo ante el jurado.

"Aquí no gana necesariamente el más experto en código, sino quienes saben combinar ciencia, creatividad y relato. El verdadero objetivo es demostrar que el conocimiento compartido genera soluciones inesperadas"

Según explican los impulsores de este proyecto, el ambiente que se respira durante esta competición es más que electrizante. "Aquí no gana necesariamente el más experto en código, sino quienes saben combinar ciencia, creatividad y relato. El verdadero objetivo es demostrar que el conocimiento compartido genera soluciones inesperadas", explican los organizadores de este evento, que también se celebrará en otras ciudades españolas como Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Pamplona y Bilbao así como en más de 150 metrópolis de todo el planeta. Solo este año, se estima que ya hay más de 6.000 inscritos en todo el mundo para concursar en esta iniciativa.

En el caso de Barcelona, la competición empieza el sábado y el domingo será la final, en la que se anunciarán los ganadores.

Jóvenes que brillan, empresas que observan

En las ediciones previas de esta iniciativa, han sido varios los equipos españoles formados por estudiantes universitarios, adolescentes y perfiles autodidactas que, tras triunfar en la final Barcelonesa, han logrado pasar a la final global y presentar sus proyectos ante la mismísima NASA.

Pero por si esto no fuera incentivo suficiente, también son muchos los participantes que afirman que la gran ventaja de formar parte de esta iniciativa es, por un lado, sumergirse en trabajos de innovación internacional y, por otro lado, lucir sus habilidades ante una sala en la que hay empresas tecnológicas y centros de investigación que acuden a este tipo de eventos a buscar proyectos o directamente a fichar talento.

"Es un espacio donde se mezclan mundos que raramente coinciden: la ciencia, el emprendimiento y la ciudadanía curiosa"

El evento barcelonés cuenta con el respaldo del Institute of Space Studies of Catalonia (IEEC), la Generalitat de Catalunya y la Fundación Telefónica. "Es un espacio donde se mezclan mundos que raramente coinciden: la ciencia, el emprendimiento y la ciudadanía curiosa", explican fuentes de la organización, quienes también recuerdan que este año ya han sido más de 130 las empresas como Allianz, CaixaBank Tech, Seidor y Merkle que se han acercado al campus 42 Barcelona para conocer de primera mano la 'cantera tecnológica' que se gesta en estas instalaciones y el potencial de iniciativas como el 'NASA Space Challenge'. "La celebración del 'hackathon' en 42 Barcelona viene a reforzar el valor del campus como un lugar de impulso del aprendizaje en las tecnologías más demandadas por el mercado de trabajo", afirman desde el centro.