Septiembre deja lluvias excepcionales en Catalunya con récords históricos en el Ebro

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) asegura que el mes de septiembre ha sido "excepcional" y destaca la combinación de lluvias torrenciales con récords históricos –como los aguaceros en el Ebro– y numerosos fenómenos meteorológicos extremos. En cuanto a los episodios más lluviosos, el 21 de septiembre las tormentas dejaron más de 100 mm alrededor del macizo de Montserrat y en el Port del Comte, y los aguaceros de los días 28 y 29 en el delta del Ebro alcanzaron récords históricos de lluvia con 276 mm en Amposta, el valor más alto en más de 30 años de datos.

Por otro lado, como fenómenos meteorológicos extremos se han localizado 6 reventones, entre ellos uno entre el Berguedà y el Lluçanès, y otro en la Tordera (Maresme) la madrugada del 1 de septiembre. También se han detectado 10 mangas marinas, principalmente en el litoral central y sur.

Episodios tormentosos importantes

Aunque en conjunto el país ha sido lluvioso, la distribución ha sido muy desigual. El Prepirineo, la cuenca media y alta del Llobregat y el delta del Ebro han vivido un septiembre muy lluvioso, mientras que en comarcas como Les Garrigues o el Urgell se han recogido menos de 5 mm. "Este contraste es típico de septiembre, un mes en el que pueden coincidir aguaceros torrenciales en la costa con escasa precipitación en el interior", indican desde el Meteocat.

En cuanto al detalle de esta precipitación, el 21 de septiembre las tormentas dejaron más de 100 mm alrededor del macizo de Montserrat y en el Port del Comte. En Montserrat – Sant Dimes se recogieron 129,3 mm, el día más lluvioso de los 22 años de datos de la estación. Septiembre se ha convertido también en el mes más lluvioso de su serie, superando cualquier precedente anterior.

Los aguaceros más destacados, sin embargo, llegaron con los restos del exhuracán Gabrielle los días 28 y 29 de septiembre. Destacan los 301,4 mm en solo 24 horas en Amposta, con intensidades de hasta 92,3 mm en una hora y 171,2 mm en dos horas. Otros registros relevantes son los 214,1 mm en los Alfacs y los 149,6 mm en l’Aldea, que también han superado sus máximos históricos.