Temporal
Rescatan a cuatro atrapados por un derrumbe de rocas sobre un hotel en Ibiza
Hubo 220 turistas evacuados y tres heridos leves, uno de ellos ingresado
Redacción
El derrumbe de parte de la ladera de una montaña sobre dos plantas de un hotel de la zona de Puig des Molins obligó a los Bomberos de Ibiza a rescatar a varias personas que se habían quedado atrapadas. En concreto, cuatro individuos se quedaron bloqueados entre varios pisos del hotel HT Vibra Tropical Garden, lo que requirió la intervención de los efectivos del Parque Insular. Tres de las cuatro personas se encontraban heridas leves, según informó el SAMU/061 a última hora de la tarde. La cadena evacuó a 220 turistas que fueron realojados en otros hoteles de Platja d’en Bossa.
Las rocas del acantilado que se encuentra al final de la calle Ramon Muntaner se desplomaron sobre dos plantas del hotel como consecuencia de las inundaciones, según comunicó el Ayuntamiento.
Tras la intervención sanitaria se evacuó a un herido a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, mientras que los otros dos afectados fueron atendidos en el mismo lugar del accidente por los servicios de emergencias del 061. Una cuarta persona que también quedó atrapada, resultó indemne.
Hasta el hotel, en el número 78 de la calle Ramon Muntaner, se desplazaron varias unidades de SAMU061, dos de Soporte Vital Básico y otras dos de Soporte Vital Avanzado que colaboraron en la evacuación de pacientes atrapados en el edificio por parte de los bomberos. El derrumbe ocurrió alrededor de las 18.30 horas de la tarde y hasta allí se desplazó también el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero. Una inspección técnica evaluará este miércoles el estado de la zona que se ha derrumbado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los Morancos celebran los dos años de su despacho de cancelación de deudas: 'Lo importante es que hemos hecho feliz a mucha gente
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Las intensas tormentas sacuden Catalunya y dejan más de 200 incidencias
- Protecció Civil activa el plan Inuncat por la previsión de lluvias fuertes el domingo y el lunes: aviso naranja en Baix Ebre y Montsià
- Bosques sin tocar: Europa propone dejar el 10% de las masas forestales sin intervención
- La historia del niño que era niña y el calvario de una familia de Murcia: 'Tuvimos que cambiar el sexo en el Registro Civil
- Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales