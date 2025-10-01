Igualdad abre una "investigación exhaustiva" para comprobar que las empresas cumplen el contrato de las pulseras antimaltrato

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que su departamento ha iniciado una "investigación interna exhaustiva" sobre los fallos en las pulseras de control telemático de maltratadores, que "podrá derivar en la exigencia de responsabilidades si las cláusulas del contrato no han sido finalmente respetadas". Es decir, cuando finalice la adjudicación actual por parte de Vodafone y Securitas del sistema de seguimiento de agresores, la próxima primavera, si Igualdad concluye que ha habido irregularidades, se activarán las penalizaciones previstas en los contratos públicos.

Redondo ha hecho esta advertencia durante una comparecencia en el Senado destinada a dar explicaciones sobre los errores e incidencias en las pulseras destapados por la fiscalía, en la que el PP ha vuelto a pedir su dimisión. La ministra ha comenzado su intervención reiterando sus "disculpas" a las víctimas por "el ruido generado en torno a su seguridad, que solo añade más inquietud y miedo a una situación que ya es suficientemente dura a diario".

Al igual que hizo la delegada del Gobierno contra la violencia machista en el Congreso, Carmen Martínez Perza, ha pedido a las usuarias de los dispositivos "disculpas" por la polémica y las dudas que se han generado en torno a un pionero sistema de seguridad, pero no ha asumido errores ni de ella ni de su equipo dado que, según su relato, su ministerio "nunca ha mirado para otro lado ni ha desatendido las incidencias detectadas".

Al contrario, según su relato, cuando se detectó un fallo en la migración de los datos sobre las geolocalizaciones de los agresores entre Telefónica -la antigua adjudicataria- y Vodafone, en noviembre de 2024, se puso en marcha un "plan de seguimiento exhaustivo" para responder "de forma más ágil" a cualquier eventualidad, "identificando áreas de mejora y asegurando la máxima protección a las víctimas". “Frente a las acusaciones de opacidad, o de falta de transparencia, quiero aclarar que todo este trabajo se ha realizado con la discreción que merecen las víctimas, con la finalidad de preservar su seguridad y tranquilidad”, ha precisado.

No ha habido "excarcelaciones"

La ministra ha asegurado, además, que "no le consta" que la falta de datos durante unos meses en los juzgados sobre los movimientos de los agresores haya provocado "excarcelaciones" ni problemas de seguridad en las víctimas, porque "el servicio nunca se ha interrumpido y la protección ha estado en todo momento garantizada". Según Redondo, en estos momentos el "sistema opera con total normalidad y sin incidencias relevantes, consolidándose como un servicio estable, seguro y mejorado respecto al modelo anterior, que protege a las mujeres y contribuye a salvar vidas".

La comparecencia ha venido motivada porque la fiscalía, en su memoria anual, reveló que en 2024 se produjo "una gran cantidad" de absoluciones y sobreseimientos provisionales en juicios por quebrantamiento de condena, dado que la falta de datos sobre la geolocalización de agresores impidió a los juzgados poder verificar sus movimientos en juicios sobre órdenes de alejamiento. Esta denuncia provocó tal revuelo que el ministerio fiscal emitió una nota aclaratoria en la que sostuvo que la "mayoría" de los casos se reabrieron y juzgaron una vez se recuperaron los datos.

Las advertencias

La nota no sirvió, en cualquier caso, para detener la polémica, dado que a raíz de la voz de alarma de la fiscalía, han salido a la luz diversas advertencias, puestas en conocimiento del Ministerio de Igualdad, que demuestran que los fallos de las pulseras se han incrementado desde que Vodafone es la empresa adjudicataria y Redondo es la cabeza visible Igualdad. Jueces, trabajadores del sistema, expertos y víctimas han alertado en diversos foros, en los últimos meses, sobre los errores del sistema. Fallos relacionados con falsas alarmas, problemas de cobertura o la facilidad con la que los agresores manipulan el aparato, pero también avisos de víctimas que se han cruzado con su agresor y el sistema no ha funcionado.

Redondo ha atribuido estos fallos a que "ningún sistema tecnológico puede considerarse infalible", pero ha subrayado que lo "relevante es que frente a cualquier alerta [de la víctima, de los trabajadores del sistema o las fuerzas de seguridad] el protocolo se pone en funcionamiento de inmediato y resuelve cualquier dificultad de manera rápida y efectiva".

Durante su intervención, ha desgranado también alguna de las mejoras que incorporará la nueva licitación del sistema, prevista para la próxima primavera, como la incorporación de "un módulo específico de gestión de quejas". Asimismo, habrá una aplicación de consulta en tiempo real accesible para la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y se incorporará una configuración individualizada de idioma en los dispositivos.