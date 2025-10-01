Muere Jane Goodall, la primatóloga que aprendió a hablar con los chimpancés y que puso a los humanos ante un espejo

El mundo entero llora este miércoles por la muerte de Jane Goodall. Llora la comunidad científica por haber perdido a una de sus referentes más célebres y queridas de todos los tiempos. Lloran los amantes de los animales por la pérdida de una activista que demostró que la vida sal

La primatóloga y activista Jane Goodall, considerada la mayor experta mundial en chimpancés, ha fallecido por causas naturales a los 91 años, según ha confirmado este miércoles en un comunicado el Jane Goodall Institute. Goodall se encontraba en California, donde estaba dando un ciclo de conferencias.

Goodall pasará a la historia por sus descubrimientos sobre el comportamiento de los chimpancés, que revolucionaron la comprensión científica de las capacidades y la vida interior de los primates. Y también por su labor incansable para proteger sus hábitats durante una vida dedicada a los animales y la conservación ambiental.

Una vida en África

Valerie Jane Morris-Goodall nace en Londres en 1934, en el seno de una familia de clase media. Su primer contacto con África fue en 1958, cuando viaja por primera vez a Kenia, donde empieza a trabajar como secretaria en casa de un amigo de la familia. Allí conoce al paleoantropólogo Louis Leakey, que le encarga un trabajo de campo con chimpancés en Gombe (Tanzania), en aquel momento dentro del protectorado británico. Durante los primeros meses, los animales huyen cuando Goodall se acerca, pero luego empiezan a aceptar su presencia. Fue entonces cuando, tras ganarse la confianza de los primates, hizo el descubrimiento revolucionario de que los chimpancés usaban herramientas, como hojas arrugadas para sacar agua de un hueco en un árbol demasiado estrecho para alcanzarlo con los labios. Hasta ese momento, Leakey y otros destacados estudiosos de los primeros humanos creían que el uso de herramientas era un rasgo exclusivamente humano.

Mucho se redefinió después, ya que Goodall también observó que los chimpancés cazaban primates más pequeños y comían su carne, contradiciendo la creencia común de que eran vegetarianos.

Instalada en el bosque de Gombe, en el oeste de Tanzania, y acompañada inicialmente por su madre, Goodall también documentó el orden social de los chimpancés y descubrió que tenían personalidades distintas.

Una década y media después de comenzar su trabajo de campo, descubrió que algunos chimpancés practicaban el canibalismo. “Comprobamos que los chimpancés podían ser brutales, que, como nosotros, tenían un lado oscuro en su naturaleza”, escribió.

Pescar termitas

Con poca formación formal, Goodall inicialmente ignoró los procedimientos científicos estándar, como numerar a los sujetos para evitar apego emocional. En cambio, les dio nombres, como David Greybeard, el primer chimpancé que se hizo su amigo y el primero que observó deshojando un palo para usarlo en los termiteros y extraer los insectos como alimento.

Observando a otros chimpancés a los que llamó Flo, Fifi, Mr. McGregor y Goliath, documentó comportamientos similares a los humanos, como abrazos, besos, palmadas en la espalda y cosquillas.

Reparos científicos

“Eran extremadamente arrogantes, la mayoría de ellos”, recordó Goodall en una entrevista de 2023. “Decían cosas como: ‘Bueno, ella es solo una chica. Viene directamente de Inglaterra. ¿Por qué deberíamos creerla?’ Uno incluso dijo: ‘Quizá ella enseñó a los chimpancés a usar herramientas’”.

Un artículo de portada de la revista National Geographic en 1963 puso el trabajo de Goodall en Tanzania en la atención mundial. El relato en primera persona de Goodall se acompañó con fotos del fotógrafo de vida salvaje Baron Hugo van Lawick, quien había sido enviado a documentar su vida aventurera. Los dos se casaron en 1964 y tuvieron un hijo, Hugo, antes de divorciarse en 1974.

Aunque Goodall no tenía un título universitario, Leakey consiguió que fuera admitida en un programa de doctorado en la Universidad de Cambridge. Obtuvo su Ph.D. en 1965 en etología, la ciencia del comportamiento animal. Ese mismo año se estrenó un documental de National Geographic sobre su trabajo en África.

Goodall utilizó su fama para ampliar el interés por el bienestar de los animales en peligro y sus hábitats. En 1977 fundó el Jane Goodall Institute, que apoya la investigación en Gombe y trabaja en programas de conservación centrados en las comunidades. Uno de estos programas ofrece becas educativas a niñas tanzanas.

Conferenciante y autora

Ya en sus 80, Goodall siguió siendo una conferenciante incansable sobre la protección de los chimpancés de la extinción y la atención a las personas que viven cerca de ellos. A lo largo de las décadas escribió numerosos libros sobre el tema, incluyendo Los chimpancés de Gombe: patrones de comportamiento y Mi vida con los chimpancés.

Tuvo un pequeño conflicto con su libro de 2013, Seeds of Hope: Wisdom and Wonder From the World of Plants, ya que se descubrió que varios pasajes habían sido copiados de otras publicaciones sin atribución. Goodall pidió disculpas, culpando a un horario de trabajo muy ajetreado y a la toma desorganizada de notas. Una edición revisada se publicó un año después.

Participó en numerosos filmes, incluido Jane (2017), un documental ganador de un Emmy que mostraba material inédito de su trabajo de campo temprano en Tanzania. La Reina Isabel II nombró a Goodall Dama del Imperio Británico, y las Naciones Unidas la designaron Mensajera de la Paz en 2005.