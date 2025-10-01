La Fiscalía presiona para acabar con los narcos: pide cárcel por pinchar la luz para cultivar marihuana

Dentro de la búsqueda de herramientas más precisas para luchar contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la Fiscalía General del Estado ha presentado una serie de propuestas de modificación del Código Penal para que se castiguen conductas que hasta ahora quedan prácticamente impunes o con una penalidad muy baja como una multa.

El ministerio público mantiene que las redes de narcotraficantes han aumentado en España y en el conjunto de Europa, lo que obliga a subir el castigo contra los delincuentes. En 2024 la Fiscalía Especial Antidroga aumentó un 23,2% respecto al año anterior los procedimientos por delitos de tráfico de drogas, aunque las causas por distribución y tenencia de sustancias que causan un grave daño a la salud, como la cocaína, la heroína o las sintéticas subió un 53,5% en el mismo periodo de tiempo.

La propuesta de la Fiscalía busca penalizar con más dureza conductas que ahora quedan prácticamente impunes

Ante la gravedad de algunas actuaciones delictivas asociadas al tráfico de droga, la fiscalía ha pedido un mayor castigo. Es el caso de las organizaciones de narcotraficantes dedicadas al cultivo extensivo de marihuana con defraudación en el suministro eléctrico. La memoria de la Fiscalía General del Estado indica que en otros países del entorno europeo como Alemania, Francia o Italia este fraude comporta penas de cárcel, mientras que en España se castiga con una multa.

"Escandaloso incremento"

La Fiscalía Especial Antidroga remarca "el escandaloso incremento de plantaciones de cannabis indoor por todo el territorio español, el cual suele ir acompañado de enganches ilegales al suministro eléctrico". Y señala que "los sistemas de iluminación y ventilación utilizados para acelerar el crecimiento de las plantas funcionan 24 horas al día y se obtienen mediante enganches ilegales que causan estragos en la red eléctrica", a la vez que añade que "la sobrecarga de potencia activa las protecciones de los centros de transformación y provoca cortes reiterados de suministro que afectan a los ciudadanos".

Los enganches ilegales a la red provocan "estragos" en la ciudadanía con riesgo de incendios

"Pero es que, además, el consumo de electricidad es tan alto y la manipulación de las instalaciones tan devastadora que se llegan a originar incendios en líneas subterráneas y en los centros de transformación", insiste. Además, los fiscales advierten de que "no cabe descartar que la mínima severidad de la norma penal española, que solo dispone pena de multa, atraiga a tramas organizadas para producir aquí su marihuana". Por eso, se pide castigar con cárcel la defraudación de fluido eléctrico asociada a plantaciones indoor de marihuana, "especialmente si el delito es cometido por un grupo organizado u organización criminal".

Por eso, el ministerio público considera que debe cambiarse la tipología penal para dejar de equiparar "injustamente la conducta infractora necesaria para la puesta en marcha de una plantación indoor de marihuana, a supuestos en los que la defraudación de fluido eléctrico tiene la medida de un suministro doméstico y es cometida por una persona individual, más o menos necesitada".

Acabar con los 'petaqueros'

Otra de las propuestas de la fiscalía para combatir el narcotráfico es castigar penalmente el transporte o tenencia de gasolina sin los requisitos necesarios para poder acabar con la figura de los 'petaqueros': las personas que almacenan grandes cantidades de combustible para suministrarlas a las narcolanchas que transportan hachís desde el norte de África.

Pese a que se trata de una práctica con "una indudable importancia logística en las actividades de tráfico de drogas (particularmente en la zona del Campo de Gibraltar)" y a pesar "del grave riesgo que comporta", tanto la fiscalía como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen problemas para perseguir penalmente estas conductas cuando se localiza la gasolina en embarcaciones, vehículos o inmuebles. En este sentido, los investigadores lamentan las dificultades para vincularlo con el narcotráfico y no tener un delito específico en el Código Penal para poder aplicar.

Se pide al juzgado destruir las narcolanchas para evitar que sean robadas de depósitos judiciales

La fiscalía también reclama reformar la legislación para incluir la destrucción de las narcolanchas requisadas por la policía y de sus motores. "Se trata de una medida para evitar las acumulaciones de embarcaciones de alta velocidad en lugares que no son los depósitos oficiales", ya que por su "abarrotamiento" genera "graves problemas de seguridad" por el "riesgo elevado de sustracción de los motores y componentes, como para la salud pública y el medio ambiente debido a los residuos que generan". Esta acumulación se produce por la "tardanza la tardanza en obtener las autorizaciones judiciales de destrucción, ante la saturación de los juzgados".

Aplicar IA contra el narco

En el último año la Unidad de Apoyo y la Fiscalía Especial Antidroga ha impulsado un estudio examinó el derecho comparado de distintas herramientas de inteligencia artificial que pueden aplicarse en la investigación de organizaciones criminales de narcotraficantes por parte de los fiscales. El estudio establece "los medios personales y materiales necesarios para la creación de equipos que puedan desarrollar herramientas de inteligencia artificial adaptada a las necesidades de la fiscalía".