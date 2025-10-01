Endesa utiliza la IA para detectar pinchazos eléctricos: hasta cinco intervenciones semanales en plantaciones de marihuana en Catalunya

En los primeros seis meses de este 2025, Endesa, a través de su filial de redes de distribución, ha detectado más de 32.000 fraudes eléctricos, lo que equivale a una media de más de 175 casos diarios o más de siete cada hora, con un consumo de electricidad equivalente al de casi 117.000 hogares. Se trata de un problema en aumento, según la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), que perjudica a los consumidores y genera riesgos para la seguridad, ya que la manipulación de instalaciones eléctricas puede provocar desde electrocuciones hasta incendios.

El principal fraude eléctrico detectado sirve para suministrar energía a plantaciones de marihuana en viviendas o naves industriales. En estas instalaciones, numerosos aparatos –como lámparas, equipos de regadíos, filtros de olor o aires acondicionados– permanecen conectados las 24 horas y generan una demanda equivalente al consumo de unas 80 viviendas de 100 m2. Según la compañía, el volumen de energía recuperado (la electricidad que deja de perderse por el fraude y vuelve a entrar en el circuito legal) en el primer semestre del año procedente de plantaciones de marihuana asciende a de 111 millones de KWh, el equivalente al consumo de más de 31.700 hogares.

La energía defraudada sirve para hacer crecer las plantaciones y electrificar vallas

Fuentes de Endesa remarcan que cada semana se realizan en Catalunya entre cuatro y cinco entradas para desconectar "pinchazos" fraudulentos. Los narcos los utilizan para dar electricidad a los aparatos que deben hacer florecer los cultivos o para electrificar vallas metálicas y así evitar eventuales robos de droga. El desmantelamiento de estas plantaciones es "crónico" y por eso la compañía ha establecido varios mecanismos para acabar con este fraude.

Localizar el fraude

Uno de ellos es la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) para ganar en eficiencia para detectar y prever posibles robos de energía. A partir de modelos de Machine learning y Deep learning (aprendizaje automático y aprendizaje profundo), la IA examina el historial de inspecciones existente realizadas entre los 12 millones de puntos de suministro, los patrones de consumo, la información sobre los equipos de medida, e incluso información meteorológica para localizar de forma "más certera" el fraude.

Tanto la IA como la información que brindan los equipos de supervisión avanzada instalados en la red de distribución permiten acotar mejor el origen del fraude. Cuando los técnicos se desplazan utilizan herramientas como las pinzas amperimétricas o los videoscopios para localizar el pinchazo y avisar a los cuerpos de seguridad.

Penas de cárcel

Además, la compañía también solicita una modificación del Código Penal para que el delito de fraude eléctrico se castigue con penas de cárcel, ya que, cuestionan, por ahora "no contempla agravantes ni computa para la reincidencia, con independencia de que se utilice para alimentar masivas plantaciones de cannabis o pueda estar detrás de incendios con graves consecuencias".

Fuentes de Endesa recuerdan que el fraude eléctrico es el único delito contra el patrimonio —como el hurto, el robo o la estafa— que no está castigado con pena de prisión. Por ello, la compañía insta a una regulación más estricta, para que engancharse ilegalmente a la red de energía no “salga gratis”, teniendo en cuenta el riesgo que supone para la ciudadanía y para los técnicos que deben desinstalar los enganches ilegales.

Endesa comparece como perjudicada o acusación particular en algunos procedimientos por fraude eléctrico

La empresa también se persona en los procedimientos abiertos contra estos grupos organizados de narcotraficantes para reclamar los importes defraudados. En este sentido, señalan que se trata de cantidades muy elevadas, ya que la potencia eléctrica obtenida de forma ilegal se acumula por el funcionamiento permanente de los equipos de los cultivos. Además, la compañía facilita informes a la Fiscalía y a las fuerzas policiales en los que se especifica la cantidad defraudada con cada plantación para remarcar el enorme perjuicio de los procesados con el 'pinchazo' eléctrico.

200 detenidos en prisión

Más allá de la petición de aumento de penas por fraude eléctrico asociado a la marihuana, desde Mossos d'Esquadra apuntan que las penas de cárcel por tráfico de esta droga, igual que el hachís, son menores que en la cocaína o la heroína. En las primeras oscilan de 1 a 3 años, mientras que en la segunda lo hacen de 3 a 6, ya que se tiene en cuenta el grave perjuicio para la salud.

Sin embargo, los Mossos subrayan que ahora la marihuana contiene más THC, su principio activo, por lo que el impacto sobre la salud de los consumidores es más elevad, por lo que insisten en "no banalizar" su uso. Según datos de la Dirección General de la Policía, de los 2.000 detenidos anuales en Catalunya relacionados con la marihuana solo el 10% acaba en prisión.

En su mayoría, se trata de delincuentes relacionados con organizaciones de narcotraficantes cada vez son más violentas. Los Mossos d'Esquadra han detectado un importante crecimiento de la tenencia y uso de armas de fuego para evitar asaltos o robar marihuana a otros productores, además de marcar territorio ante grupos rivales. La mayoría de incidentes con armas de fuego en Catalunya no tienen heridos, según fuentes policiales. El año pasado se requisaron 600 armas de fuego, principalmente relacionadas con el tráfico de marihuana.