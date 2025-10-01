Día Internacional de las Personas Mayores: por qué se celebra hoy y qué reivindica

Cada 1 de octubre, el calendario nos invita a detenernos y reflexionar sobre una realidad tan fundamental como, a menudo, invisible: el inmenso valor de las personas mayores. Esta fecha, designada en 1990 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, marca el Día Internacional de las Personas Mayores. Lejos de ser una simple efeméride, esta jornada es un poderoso recordatorio de que nuestros mayores no son una carga, sino los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestra sociedad, guardianes de la memoria y fuente inagotable de sabiduría.

La relevancia de esta celebración se intensifica a medida que nos acercamos a hitos demográficos sin precedentes. Según proyecciones de la ONU, para el año 2025, en numerosos países desarrollados, el número de personas mayores de 65 años superará al de menores de 15. Este cambio demográfico no es una estadística abstracta; es una transformación profunda que nos obliga a rediseñar nuestras comunidades, economías y, sobre todo, nuestra forma de convivir. Celebrar este día es, por tanto, una inversión en el presente y una preparación consciente para el futuro que todos compartiremos.

Más allá del homenaje: las reivindicaciones de un colectivo imprescindible

El verdadero propósito de esta jornada trasciende el mero homenaje. Se trata de una plataforma global para visibilizar y reivindicar los derechos y la dignidad de las personas en su etapa de vejez. La celebración se articula en torno a varios ejes clave que buscan generar un cambio real y duradero. En primer lugar, se persigue el reconocimiento explícito de su incalculable aportación social, económica y cultural. Son depositarios de tradiciones, oficios y experiencias vitales que enriquecen el tejido social y guían a las nuevas generaciones.

En segundo lugar, la jornada es un grito por la defensa de sus derechos fundamentales. En un mundo que a menudo glorifica la juventud y la productividad inmediata, muchas personas mayores enfrentan barreras como la discriminación, el aislamiento social o dificultades serias para acceder a servicios básicos de salud y tecnología. Por ello, la ONU impulsa políticas orientadas a fomentar un envejecimiento activo y saludable, promoviendo la autonomía, la participación comunitaria y, sobre todo, una vida digna y plena. Finalmente, se busca concienciar sobre el gran reto demográfico global, que exige una adaptación urgente de los sistemas de pensiones, los modelos de cuidados y la planificación sanitaria.

Los desafíos del siglo XXI: de la brecha digital al combate contra el edadismo

Si bien las celebraciones son importantes, la jornada pone el foco en los desafíos pendientes, que son numerosos y complejos. Uno de los más urgentes en la actualidad es la inclusión digital. En una sociedad cada vez más digitalizada, donde los trámites bancarios, las citas médicas y la comunicación social ocurren en línea, la brecha digital puede convertirse en un nuevo muro de exclusión. Garantizar el acceso y la formación en nuevas tecnologías para los mayores no es un lujo, sino una cuestión de justicia social.

Otro frente de batalla crucial es la erradicación del edadismo, ese prejuicio insidioso que asocia la vejez con la inutilidad, la dependencia o la enfermedad. Esta discriminación por edad no solo daña la autoestima de las personas, sino que también limita sus oportunidades laborales, sociales y personales. Combatirlo implica un cambio cultural profundo. A estos retos se suman la necesidad de mejorar los sistemas de salud pública, con especial atención a las enfermedades crónicas y la salud mental; y el diseño de ciudades amigables con el envejecimiento, que ofrezcan transporte accesible, viviendas adaptadas y espacios seguros para la convivencia y el ocio.

Una celebración global con múltiples rostros

La forma de conmemorar este día varía enormemente según el contexto cultural, pero el objetivo es siempre el mismo: visibilizar, agradecer y actuar. A nivel institucional, organismos como la ONU y la OMS organizan foros internacionales para debatir políticas públicas y presentar estudios sobre el impacto de la digitalización o la inteligencia artificial en la vida de los mayores. En Europa, es común ver iniciativas intergeneracionales en escuelas y centros cívicos, donde jóvenes y mayores comparten talleres de arte, música o tecnología, rompiendo estereotipos y creando lazos afectivos.

En América Latina, el énfasis suele recaer en la salud preventiva, con campañas de chequeos médicos gratuitos y ferias de servicios sociales. En Asia, Japón ofrece un ejemplo paradigmático con su "Día del Respeto a los Mayores" (Keiro no Hi), una festividad nacional donde las familias rinden un profundo homenaje a sus ancianos. En definitiva, cada rincón del planeta adapta la celebración a su idiosincrasia, pero todos comparten el mensaje universal del respeto y la gratitud. Celebrar a nuestros mayores es, en última instancia, celebrar el ciclo completo de la vida y construir una sociedad más justa e inclusiva para todas las edades.