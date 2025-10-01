Detienen al narco que se escapó en febrero de una cárcel de Valladolid escondido en un petate

El pasado 14 de febrero la cárcel vallisoletana de Villanubla vivió una fuga de película. Ángel B. Moreno, del clan de los Hilarios de Plasencia, que cumplía 28 años de condena por varios delitos, entre ellos blanqueo de capitales y delitos contra la salud pública -tráfico de drogas-, se escapó con la ayuda de otros tres presos que ese día quedaban en libertad.

Según las imágenes de las cámaras seguridad del centro penitenciario, el fugado, líder de esta organización dedicada al narco, podría haber sido trasladado dentro de un voluminoso bulto que subieron sus cómplices, que tras la fuga fueron detenidos, a un carro portaequipaje. La fuga del recluso motivó el arresto de sus compinches por un delito de quebrantamiento de condena como cooperadores necesarios.

La Policía Nacional lo ha detenido en Casarrubios del Monte (Toledo). El fugitivo fue localizado en un restaurante, donde había acudido a comer con otras personas, poniendo así fin a una fuga que ha durado casi ocho meses y que motivó la destitución inmediata del entonces director de la prisión de Villanubla.

Documentación falsa

Al ser identificado, el prófugo mostró a los agentes un carné de conducir manipulado con la fotografía del detenido, aunque los datos correspondía a un familiar, intentando así despistar a los agentes. Además se procedió a la detención de un segundo varón, de 26 años de edad, como presunto autor de un delito de encubrimiento.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de Udyco Central de la Comisaría General de Policía Judicial y de Policía Judicial de la Comisaría de Plasencia, que fueron los que aportaron la información clave que dio con el paradero de Ángel.

Dichas pesquisas policiales permitieron comprobar, tras varias vigilancias y seguimientos realizados este pasado martes, que el detenido había quedado en un restaurante de la localidad de Casarrubios del Monte, en Toledo, con varias personas. Una vez comprobado que se trataba del fugado, se procedió a su inmediata detención.

Ayuda familiar

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantenían desde el 14 de febrero una investigación por la fuga de este recluso del centro penitenciario de Valladolid, lo que motivó el arresto de varios internos por un delito de quebrantamiento de condena como cooperadores necesarios. Al ahora detenido, además, le constaba otra requisitoria por la Audiencia Provincial de Cáceres por falsedad documental, según ha informado la Policía Nacional.

Las imágenes de seguridad apuntaban a que el fugado habría eludido los controles internos de la prisión al ser trasladado escondido dentro de un voluminoso bulto transportado en un carro portaequipaje, contando con la ayuda de otros reclusos que habían sido puestos en libertad ese mismo día. El director de Villanubla fue relevado días después de esta evasión.

Durante varias semanas, las unidades policiales realizaron diversas gestiones de investigación, vigilancias y seguimientos a determinadas personas de la localidad de Plasencia, algunos de ellos familiares del fugado, de los que se sospechaba que podían estar prestando ayuda para eludir la acción de la justicia y seguir delinquiendo, además de suministrarle cobertura para su subsistencia.