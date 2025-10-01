En Directo
DIRECTO
Alerta por lluvias en Ibiza y Formentera, en directo | Última hora del temporal y avisos de la Aemet
Catalunya y Valencia se preparan para el peor episodio de la borrasca Gabrielle, una situación de "riesgo extraordinario"
Los restos del exhuracán Gabrielle que en los últimos días han alcanzado Catalunya y la Comunitat Valenciana se ha desplazado hacia las islas Baleares. La Aemet ha activado el nivel rojo de alerta en Ibiza y Formentera ante el "peligro extraordinario" que supone el temporal, que ha obligado a cancelar las clases y a suspender consultas de salud.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo y el riesgo de precipitaciones intensas.
Desactivadas las alertas en Ibiza y Formentera
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado todas las alertas por lluvias y tormentas en Baleares; si bien, el Govern mantiene activada la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Inundaciones (Inunbal) para gestionar los incidentes derivados de las lluvias y tormentas de las últimas horas en Ibiza y Formentera.
Así lo ha informado la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante una comparecencia, junto al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, en el Parque de Bomberos de Ibiza.
Prohens ha explicado que Aemet ha desactivado cualquier tipo de alerta para próximas tormentas en el archipiélago, lo que transmite, ha dicho, "un mensaje de tranquilidad". Sin embargo, el Govern mantiene la situación operativa 2 del Plan Inunbal debido a las inundaciones en la isla de Ibiza.
179 avisos y tres heridos leves
Los incidentes registrados se han cifrado en 179, según el último balance de la Dirección General de Emergencias. También se han contabilizado tres heridos leves, dos por caídas y uno por el desprendimiento de parte de un acantilado sobre un hotel de la ciudad de Ibiza.
La mayoría de los avisos a los servicios de emergencia han estado relacionados con inundaciones de bajos y vía pública, desprendimientos de elementos urbanos, caída de árboles y muros, acumulación de agua en la calzada o riesgo de desbordamiento de torrentes.
Colegios cerrados
Las históricas lluvias torrenciales han provocado también la suspensión este miércoles de las clases en todo el municipio de Ibiza, y el cierre de los institutos Marc Ferrer de Formentera y Sant Jordi de Sant Josep.
Accesos aún cerrados
Algunas de las principales vías como la carretera al aeropuerto, el túnel del Puig d'en Valls o el acceso a la ciudad de Ibiza por la avenida de Santa Eulària seguían cortadas por la mañana en algunos de sus tramos. El Consell de Ibiza ha pedido en redes sociales a la población evitar la autovía al aeropuerto.
Ibiza trabaja para recuperar la normalidad
La isla de Ibiza, y principalmente su capital, con la que se cebaron las lluvias torrenciales del martes, han amanecido este miércoles intentando recuperar la normalidad con trabajos de limpieza para quitar barro y achicar agua en comercios, calles, carreteras y viviendas.
Los 150 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazados desde Valencia, que desembarcaron este martes por la tarde en el puerto de Ibiza, han trabajado durante toda la noche junto a los servicios de emergencia de la isla y los efectivos desplazados desde Mallorca, para restablecer primero las conexiones de carreteras y avenidas afectadas, y continuar luego con aparcamientos anegados o urbanizaciones afectadas por el agua.
La tormenta provoca el fin de temporada en hoteles de Ibiza
Los destrozos derivados de las fuertes lluvias en Ibiza han provocado un adelanto del fin de la temporada en al menos un establecimiento turístico, el Ibiza Gran Hotel, tal como ha informado a través de su propia página web. Además, hay hoteles de Platja d'en Bossa que están estudiando si tomar la misma decisión.
"Con profundo pesar les comunicamos que, debido a las graves inundaciones que se produjeron ayer en Ibiza capital, el Ibiza Gran Hotel ha sufrido un considerable daño en sus sistemas eléctricos e instalaciones esenciales. Tras una evaluación exhaustiva, hemos tomado la difícil decisión de cerrar el hotel anticipadamente, con efecto inmediato", ha informado el hotel esta misma mañana a través de sus redes sociales.
"Lluvias extraordinarias"
Las lluvias de este martes en Ibiza fueron "históricas y extraordinarias", según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con un máximo registrado en sus estaciones de 252 l/m² acumulados durante toda la jornada en la capital de la isla y un récord de 174 l/m² en el aeropuerto, con datos desde 1952.
El portavoz del centro territorial de Baleares de la Aemet, Miquel Gili, ha explicado que hay "muchos más datos" registrados a lo largo de la jornada por parte de colaboradores en distintos puntos de las Pitiusas que son "todavía más elevados", con pluviómetros "próximos a los 300" en el sur de Ibiza.
Las cifras de las estaciones de la Aemet destacan porque son series históricas muy prolongadas, sobre todo la del aeropuerto, con datos ininterrumpidos a lo largo de 73 años. Otros datos significativos de la jornada medidos por la Aemet son los 115 l/m² registrados en Formentera, 69 l/m² en Sant Joan de Labritja y 59 l/m² en Sant Antoni. "Son valores extraordinarios, de récord en la mayoría de las estaciones", destaca el portavoz.
Gili llama la atención además sobre el hecho de que las intensas precipitaciones de este martes fueron "lluvias muy continuadas, que no llevaron asociados rayos ni rachas especialmente fuertes de viento ni tampoco granizo importante". Fueron lo que los meteorólogos denominan "tormentas muy eficientes que, no siendo demasiado potentes, dan mucha cantidad de precipitación, sobre todo por la duración que tienen sobre el mismo lugar".
"Hasta este martes, en Ibiza y Formentera había un déficit de más de un 25 % de lluvia anual y con la lluvia de un solo día no solo han dejado de tener déficit", sino que se encuentran en situación de superávit. "Ha llovido en un solo día prácticamente la tercera parte de lo que llueve normalmente en todo el año", ha remarcado.
Un millar de viajeros pierde sus vuelos en Ibiza por el mal estado de las carreteras
El temporal que ha sacudido Ibiza ha dificultado el acceso al aeropuerto durante toda la jornada y ha provocado que cerca de mil viajeros no hayan podido llegar a tiempo para tomar sus vuelos.
Las aerolíneas, sin embargo, no se han visto obligadas a cancelar vuelos. De hecho, los problemas para el aeropuerto, más allá de goteras en la terminal, se han concentrado en el exterior, con cortes de carreteras que han dificultado el acceso a las instalaciones.
132 las incidencias en Ibiza a causa del temporal
La dirección general de Emergencias e Interior del Govern balear ha registrado esta mañana 132 incidencias por las lluvias torrenciales en Ibiza y ha elevado a Situación Operativa 2 (SO-2) el Plan Especial contra el Riesgo de Inundaciones (INUNBAL) en las Pitiusas.
Baleària colabora en el transporte de equipos de emergencias a Ibiza
La naviera Baleària colabora en el transporte de equipos de emergencias a Ibiza. Para ello, ha modificado la salida desde Dénia, con el fin de que diera tiempo a embarcar a 70 vehículos y 140 personas a las 18 horas. Además, ha desplazado expresamente un fast ferry (que habitualmente opera entre Ibiza y Formentera) hasta Palma para facilitar el transporte de como mínimo 20 vehículos y 70 personas, que está previsto que salgan están noche desde Palma, según informa la compañía.
- Los Morancos celebran los dos años de su despacho de cancelación de deudas: 'Lo importante es que hemos hecho feliz a mucha gente
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- Protecció Civil activa el plan Inuncat por la previsión de lluvias fuertes el domingo y el lunes: aviso naranja en Baix Ebre y Montsià
- ¿Cuáles son los bolets comestibles más frecuentes en Catalunya?
- Bosques sin tocar: Europa propone dejar el 10% de las masas forestales sin intervención
- La historia del niño que era niña y el calvario de una familia de Murcia: 'Tuvimos que cambiar el sexo en el Registro Civil
- Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Las intensas tormentas sacuden Catalunya y dejan más de 200 incidencias