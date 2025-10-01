Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta por lluvias en Ibiza y Formentera, en directo | Última hora del temporal y avisos de la Aemet

Catalunya y Valencia se preparan para el peor episodio de la borrasca Gabrielle, una situación de "riesgo extraordinario"

Inundaciones en Ibiza por las lluvias torrenciales

Inundaciones en Ibiza por las lluvias torrenciales / VICENT MARÍ / VÍDEO: Sergio G. Cañizares / DIARIO DE IBIZA

Valentina Raffio

Valentina Raffio

Barcelona
Los restos del exhuracán Gabrielle que en los últimos días han alcanzado Catalunya y la Comunitat Valenciana se ha desplazado hacia las islas Baleares. La Aemet ha activado el nivel rojo de alerta en Ibiza y Formentera ante el "peligro extraordinario" que supone el temporal, que ha obligado a cancelar las clases y a suspender consultas de salud.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo y el riesgo de precipitaciones intensas.

