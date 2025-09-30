Zapatero defiende la universidad pública frente a "quienes quieren arrinconarla" en favor de las privadas

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido este mañana en Oviedo la universidad pública y ha indicado que "una de las próximas confrontaciones electorales será el apoyo a la educación pública frente a quienes quieren arrinconar la educación pública y favorecer a la educación privada, especialmente en el ámbito universitario".

"Esto forma parte del cambio de un país, forma parte del intento de cambiar un país en sus valores. Porque si algo engrandece lo público es la universidad pública", dijo el expresidente de Gobierno.

Zapatero se pronunció así durante su ponencia en la jornada sobre políticas de diversidad e inclusión organizado por la ONGD MASPAZ, en colaboración con la Universidad de Oviedo y la Facultad de Formación del Profesorado y Educación.

Allí ha destacado que "el valor de los países cuando la historia reposa no está en las conquistas militares que haya realizado, ni en la potencia bélica que tenga, sino que lo que queda de verdad del valor de un país y lo que aporta a la historia de la humanidad es cómo esa sociedad se relaciona, se posiciona y trata a las personas más débiles que más lo necesitan".

"Sigamos en condiciones de poder ser uno de los países con mejores políticas públicas y con más inclusión de las personas con discapacidad. Ese es el reto", dijo.

Educación

En este sentido ha manifestado que el momento de cada país se mide por cómo sea su educación. Ha manifestado que cuando quiere aproximarse a saber cómo es un país, ve su educación, el gasto que dedican a la misma, la inclusión educativa, el apoyo público a las universidades o el sistema de becas y así "tiene la foto de cómo va a ser el país en los próximos años.

El presidente asturiano, Adrián Barbón ha sido el encargado de cerrar las jornadas y ha destacado durante su intervención que "en este mundo en el que parece que la libertad se ha manido tanto, se utiliza tanto, y algunos se proclaman como defensores a ultranza de la libertad, la libertad no existe si no va acompañada de la igualdad".