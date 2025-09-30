Trànsit señala con marcas en el suelo algunas curvas de carreteras para rebajar la siniestralidad de motoristas

En los próximos días algunas curvas de la N´260 en la Collada de Toses (Ripollès) y del tramo entre Sant Llorenç Savall y Calders de la B-124 dispondrán de marcas en el suelo para que los motoristas vayan más seguros en el momento de circular sobre ellas. Se trata de una prueba piloto que ha puesto en marcha el Servei Català de Trànsit (SCT) y que ha presentado en unas jornadas este lunes en Barcelona.

Este sistema lleva funcionando en Austria desde 2015 y de ahí se ha exportado con éxito a otros países de Europa, como Luxemburgo, Alemania o Eslovenia, que ha reducido la siniestralidad mortal de motoristas en sus carreteras de montaña, tal y como ha explicado el experto de la Junta de Seguridad Viaria de Austria Martin Winkelbauer.

En Austria tienen entre 70 y 80 curvas marcadas en carreteras mientras que en Luxemburgo son unas 60 y "ya han solucionado el problema de seguridad viaria que tenían", según Martin Winkelbauer.

En Catalunya se pintarán como prueba piloto dos de las vías que más accidentes graves o mortales de motoristas concentran en Catalunya: la Collada de Toses, que es propiedad del Estado, y la B-124, de titularidad autonómica. El director de Trànsit, Ramon Lamiel, ha remarcado que el sistema podría expandirse a otras vías, como las que están bajo tutela de las diputaciones, ya que son las que cuentan con un trazado más habitual para la conducción de motoristas que circulan por ocio en fin de semana o festivo.

Imagen de las obras para mejorar el trazado de la vía para motoristas / Trànsit

Los operarios colocan marcas en el suelo que las motos no deben pisar para evitar riesgo de salida de vía o invasión del carril contrario, una situación de riesgo que puede generar un accidente cuando se encuentran con otro vehículo que viene de frente en sentido opuesto. Los motoristas se alejan del eje de la carretera en el momento de hacer la curva, ya que no pisan suelo pintado para evitar derrapes y enderezan la trayectoria cuando estabilizan la moto. Las marcas se pueden hacer con pintura o material adhesivo, y puede hacer formas geométricas o líneas transversales.

Winkelbauer ha señalado que los motoristas no hacen caso de las señales verticales en las curvas y por eso decidieron instalar este sistema en la propia calzada que ha tenido mucho éxito por la reducción de siniestros en estas curvas más peligrosas. Las pruebas se hacen decidiendo el trazado en un plano, colocando marcas con tiza y viendo la mejor opción hasta que se pinta.

Rebajar los muertos en carretera

El director del Servicio Catalán de Tráfico, Ramon Lamiel, que ha inaugurado la jornada, ha explicado que "el Plan de Seguridad Vial 2024-2026 establece que es necesario continuar trabajando para adaptar las infraestructuras a la conducción en motocicleta para hacerlas más seguras para los motoristas". Esto se traduce en acciones o medidas en las ciudades como abrir el BUS-VAO de la B-23 a este colectivo, así como expandir la experiencia de la señalización del trazado de curvas peligrosas para motoristas en rutas.

Entre el 1 de enero y finales de septiembre han habido 111 víctimas mortales en 103 accidentes en la red viaria interurbana de Catalunya. De estas personas fallecidas, 34 eran motoristas. Por tanto, el 30,6% pertenecían a este colectivo vulnerable. Además, también ha habido 273 motoristas heridos graves. Trànsit admite que mientras se ha reducido la siniestralidad en los conductores de vehículos de cuatro ruedas en los últimos años, se mantiene la de motoristas. Por eso se hacen acciones concretas como esta prueba piloto.

En la sesión de trabajo de este lunes en Tránsit han assistido representantes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, las Diputaciones, el Ayuntamiento de Barcelona, los Mossos d'Esquadra y la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (ANESDOR).