Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 1 de octubre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Los Morancos celebran los dos años de su despacho de cancelación de deudas: 'Lo importante es que hemos hecho feliz a mucha gente
  2. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  3. Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
  4. Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Las intensas tormentas sacuden Catalunya y dejan más de 200 incidencias
  5. Protecció Civil activa el plan Inuncat por la previsión de lluvias fuertes el domingo y el lunes: aviso naranja en Baix Ebre y Montsià
  6. Bosques sin tocar: Europa propone dejar el 10% de las masas forestales sin intervención
  7. La historia del niño que era niña y el calvario de una familia de Murcia: 'Tuvimos que cambiar el sexo en el Registro Civil
  8. Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales

Las fuertes lluvias provocan desprendimientos en el barranco del Poyo en Picanya

La portada de EL PERIÓDICO del 1 de octubre de 2025

Lluvias torrenciales e inundaciones en Ibiza

Sorteo Euromillones del martes 30 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del martes 30 de septiembre de 2025

El peculiar caso del jardinero municipal de Alicante que quiere teletrabajar

Sanidad rechaza la demanda de los médicos de un estatuto propio para desconvocar la huelga del 3 de octubre: "Inaceptable"

La UME se despliega en Ibiza tras un diluvio histórico de 200 litros por metro cuadrado en dos horas

