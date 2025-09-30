L'Hospitalet y Badalona estrenan una nueva organización judicial para atajar la saturación

L’Hospitalet de Llobregat y Badalona estrenan este miércoles la nueva estructura judicial que se está implantando en España y en la que se eliminan los históricos juzgados unipersonales y se ponen en marcha los tribunales de instancia, unos órganos colegiados compuestos por varios magistrados que deben permitir un mejor reparto de los asuntos y, por tanto, de la carga de trabajo. El objetivo: agilizar la tramitación de los procesos judiciales. Esta es la segunda fase del despliegue de la ley de eficiencia de la justicia, que entró en vigor el 3 de abril y con la que se pretende revertir la saturación de los tribunales. La tercera fase, con Barcelona a la cabeza, se hará efectiva en diciembre. Esta segunda etapa se desarrolla también en toda España.

"Se han realizado las adecuaciones pertinentes, la formación a los funcionarios y se ha hablado con todos los operadores jurídicos" Ramon Espadaler — Conseller de Justícia

“Estamos seguros de que el éxito de la primera fase [que arrancó el pasado 1 de julio y abarcó 33 partidos judiciales de los 49 que existen en Catalunya] augura una buena entrada de la segunda. Además, todo el trabajo previo ya se ha realizado: se han llevado a cabo las adecuaciones pertinentes, la formación correspondiente a los funcionarios de los nuevos tribunales de instancia y se ha hablado con todos los operadores jurídicos afectados por el cambio", asegura a EL PERIÓDICO el conseller de Justícia, Ramon Espadaler. Según el conseller, la nueva organización se ha llevado a cabo "a través del diálogo" con abogados, procuradores y graduados sociales. "También hay que recordar que a través de acuerdos alcanzados con más del 80% de la representación sindical, ningún trabajador de la Administración de Justicia verá afectada sus condiciones”, ha señalado Espadaler. “Con la entrada en funcionamiento de estos tribunales en la segunda fase seguimos apostando por una justicia más eficiente y cercana al ciudadano”, ha añadido.

En España

La nueva estructura transforma en toda España los 3.900 juzgados unipersonales en 431 tribunales de instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas, con el fin de mejorar la gestión de los recursos humanos y lograr una mayor efectividad procesal y más capacidad de respuesta ante aumentos de carga de trabajo y ahorro para las arcas públicas. Esto permite, por ejemplo, que en lugar de tener que crear un nuevo juzgado con su sede y plantilla completa, bastará con incorporar nuevas plazas judiciales dentro de un tribunal de instancia ya existente, lo que reduce de 400.000 a 86.000 euros el coste por cada nueva plaza de juez.

En total, las comunidades autónomas con competencias transferidas, entre ellas Catalunya, lograrán un ahorro acumulado de 290 millones de euros en los próximos 10 años, según datos del Ministerio de Justícia. Y para facilitar esta transformación, el Gobierno ha transferido más de 325 millones de euros procedentes de fondos europeos, a los que se suman otros 25 millones destinados a soluciones tecnológicas. Además, cada tribunal de instancia contará con un nuevo modelo de oficina judicial que centralizará los servicios comunes, permitiendo aprovechar de manera óptima los recursos disponibles.

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, asegura a este diario que la “implementación de la ley de eficiencia y los tribunales de instancia permiten una justicia más eficaz” y que la transición en la primera fase (en la que desaparecieron una gran cantidad de juzgados unipersonales en toda España y se crearon 375 tribunales de instancia) “se ha realizado sin incidencias” y ya están operativos.

Tramitación

En su opinión, "un tribunal de instancia es más eficiente que varios juzgados de instrucción por varias razones estructurales. Mientras que los juzgados de instrucción tenían al personal compartimentado, de forma que cada juez únicamente contaba con los funcionarios adscritos a ese órgano judicial, los tribunales de instancia cuentan con una oficina judicial única que presta servicio a todos los jueces, centraliza la gestión administrativa y permite una coordinación más eficaz “.

Además, precisa Olmedo, gracias a esta nueva estructura de la oficina judicial, “los jueces pueden centrarse exclusivamente en el estudio profundo de los casos y en la elaboración de sus resoluciones. Todo esto permite una tramitación más eficiente de los asuntos judiciales, reduciendo los tiempos de espera y evitando bloqueos por bajas o sobrecarga de trabajo”