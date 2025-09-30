El peculiar caso del jardinero municipal de Alicante que quiere teletrabajar

La mayor parte de la plantilla del Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) se ha acogido al sistema de teletrabajo dos días a la semana. El área de Recursos Humanos ha validado a lo largo de los últimos dos años decenas de peticiones. Pero también ha tenido que denegar algunas. Es evidente que un peón de mantenimiento y vigilancia difícilmente podrá teletrabajar.

Incluso en esos casos los funcionarios municipales han insistido. Es lo que ha ocurrido con un recurso de reposición ante el rechazo municipal presentado por un peón del equipo verde de Torrevieja adscrito al departamento de Parques y Jardines. Este trabajador vio denegada su primera petición "porque su puesto no es susceptible de adaptarse a esta modalidad".

El recurso también ha sido denegado. Los peones de este equipo están encargados de realizar labores de mantenimiento de albañilería, carpintería, podas y jardinería. En ocasiones también han ejercido otros cometidos, pero nunca trabajo administrativo, frente a un ordenador, como es el caso de la mayor parte de la plantilla municipal.

Parques, Jardines y... Tesorería

En el departamento al que está adscrito el recurrente, según aclara la resolución municipal, tiene asignado el mantenimiento y vigilancia las zonas verdes públicas, además de tareas auxiliares relacionadas con obras y servicios públicos. El principal argumento del peticionario es sorprendente y de peso: en estos momentos trabaja en el área de Tesorería. Ni el propio solicitante, ni el Ayuntamiento, que reconoce ese destino temporal, aclaran cómo el peón del equipo verde ejerce sus funciones en el área de Tesorería, donde efectivamente, la mayor parte de sus compañeros se han sumado al teletrabajo.

También ha visto rechazadas peticiones de este tipo personal que trabaja esencialmente de cara al público.

Reglamento

El Ayuntamiento de Torrevieja aprobó su propio reglamento sobre teletrabajo a finales de 2023. Como tantos otros municipios de España formalizaba y ponía orden a la experiencia a la que se vieron obligadas las distintas administraciones de mantener su actividad diaria pese a las restricciones del covid. Y aceleraba la garantía de una modalidad de trabajo solicitado en la administración -y en las empresas-, desde muchos años antes.

Entre otras limitaciones al ejercicio del derecho a teletrabajo, se establece que siempre es una modalidad mixta voluntaria, reversible, autorizada y compatible con la presencial, restringida a dos días a la semana y que se puede llevar a cabo de forma remota por medios telemáticos. También que el día anterior o posterior a una jornada de teletrabajo sólo podrá ser jornada presencial, fin de semana o festivo. Es decir, discontinuos en la distribución semanal. Aunque la normativa recomienda que las peticiones no se acumulen en viernes y lunes, el resultado en el Ayuntamiento de Torrevieja es que ningún trabajador pide teletrabajar martes y jueves, que podría ser. Y prácticamente ninguno prescinde del lunes o el viernes.

La norma fija una serie de controles y en función del departamento exige que esos trabajadores puedan atender al administrado, los vecinos, por teléfono, como ocurre, por ejemplo, en el caso del área de Urbanismo. Otros funcionarios son más difíciles de localizar en el teletrabajo.