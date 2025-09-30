Temporal
Vídeo | Las impactantes imágenes del puerto de Ibiza inundado: así han bajado los pasajeros de los barcos
Las intensas lluvias han dejado hasta 200 litros por metro cuadrado en dos horas
La UME se despliega en Ibiza tras un diluvio histórico de 200 litros por metro cuadrado en dos horas
Alerta por lluvias en Ibiza y Formentera, en directo | Última hora del temporal y avisos de la Aemet
Ángel Guerrero
La isla de Ibiza ha acumulado hasta 200 litros por metro cuadrado en dos horas, según ha informado el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, tras la última reunión del comité técnico asesor.
En declaraciones a los medios, Gárriz ha señalado que el potencial de daño de la tormenta en Ibiza "ha ido evolucionando" y, aunque parecía que el fenómeno perdía fuerza y dada su estacionalidad, la situación ha tenido que ser reevaluada al comenzar a tener problemas con el drenaje.
Las intensas lluvias caídas esta pasada noche en Ibiza (Baleares) han dejado carreteras cortadas e inundaciones en distintos puntos de la isla y el desalojo preventivo y cierre de un colegio en Sant Antoni, aunque sin incidencias graves, según han informado desde diversas instituciones.
Estas precipitaciones también han golpeado con fuerza cerca del puerto, donde las imágenes muestran a los pasajeros de los barcos llegando a la ciudad con las maletas a cuestas y el agua por encima de las rodillas.
Durante la noche, la lluvia ha provocado la inundación de los pasos inferiores de la carretera del aeropuerto, que permanecen cortados y obliga a desviar el tráfico por los pasos elevados, y también hasta las 7.20 horas ha estado cortada parte de la rotonda de Jesús, según ha informado el Consell de Ibiza.
Las intensas lluvias han generado una "situación de pico", obligándoles a mandar el mensaje de alerta a los ciudadanos. Según Gárriz, en estos momentos se prioriza la atención a los colectivos vulnerables y el auxilio de personas atrapadas.
Aviso naranja
Las precipitaciones de las últimas 12 horas, medidas hasta las 14.30 horas, señalan otros registros significativos que la Aemet califica de "lluvias extraordinarias" como los 134,4,1 l/m² en el aeropuerto de Ibiza, 67 l/m² en Sant Antoni de Portmany y 98 l/m² en Formentera.
La Aemet ha rebajado a las 16 horas el aviso de rojo (riesgo extremo) a naranja (riesgo máximo) para las islas de Ibiza y Formentera hasta las 20 horas, por precipitación acumulada en 12 horas de 150 l/m.
