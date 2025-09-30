El Govern suaviza las restricciones de agua para el campo en el Plan Especial de Sequía

El Govern ha aprobado una modificación puntual del Plan Especial de Sequía con el objetivo de flexibilizar las limitaciones que afectan a la agricultura y la ganadería en episodios de escasez de agua. Los cambios se centran en los porcentajes de reducción del consumo, con el fin de introducir un sistema más ajustado a la realidad de cada explotación. A partir de ahora, algunos payeses no deberán disminuir tan drásticamente el gasto de agua en caso de sequía.

Hasta ahora, el plan aplicaba recortes generales en función de la fase de sequía (normalidad, prealerta, alerta, excepcionalidad y emergencia), lo que en el caso del regadío suponía en situaciones de emergencia una reducción del 80% respecto al consumo habitual. Con la modificación, esa cifra deja de ser homogénea y pasa a modularse en función la técnica de riego empleada: riego por gravedad, dispersión o localizado. Así, las explotaciones que utilizan métodos más eficientes y que ya ahorran agua durante su día a día verán reconocidos sus esfuerzos con menores reducciones, que oscilarán entre el 15% y el 80%.

El Ejecutivo catalán también introduce una diferenciación dentro del riego por gravedad. En el caso de cultivos leñosos —como viñedos, olivos o frutales— la rebaja será menos severa para garantizar su supervivencia, frente a lo que ocurrirá con otros cultivos de ciclo más corto.

Ganadería

En el ámbito ganadero, la norma aclara que las restricciones no afectarán al agua destinada a dar de beber al ganado, una medida pensada para asegurar el bienestar animal. Además, en fase de emergencia la reducción de las dotaciones pasará del 50% previsto inicialmente al 25%.

Con esta revisión, el Govern busca adaptar el documento que rige las restricciones por sequía a un escenario de recursos hídricos cada vez más limitados, pero tratando de evitar impactos irreversibles y consecuencias económicas sobre el sector primario. El Plan Especial de Sequía, que aprobó la Generalitat hace años y que recibió la luz verde del Parlament, se puso en marcha por primera vez en 2022.

El Govern siempre ha reiterado que no estaba previsto realizar cambios importantes, pero sí ligeras modificaciones para moldearlo mejor a la realidad. La decisión entrará en vigor de forma oficial cuando se publique en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya), sin necesidad del aval político de la cámara catalana.