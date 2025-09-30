Fitness Beach Gavà vuelve a acercar el deporte al público en su segunda edición

El Fitness Beach Gavà ha reunido a centenares de personas para celebrar el deporte y la vida saludable. Este sábado 27 de septiembre, Gavà Mar ha acogido una mañana de yoga, ‘dance’ y estiramientos para acercar el ‘fitness’ a todo aquel que quiera probarlo. Una iniciativa organizada por El Periódico y el Ayuntamiento de Gavà, que repite por segundo año consecutivo con un récord de inscripciones. Más de 500 personas se han apuntado a este encuentro deportivo al aire libre.

A pocos metros de la playa, se han realizado tres horas de clases dirigidas con entrenadores profesionales del club deportivo David Lloyd, patrocinador del evento. Los monitores del centro, Paco y Lorena, han ofrecido una clase de yoga, otra de ‘dance’ y una última de estiramientos para poner el cuerpo en marcha, aprender técnicas de respiración y relajamiento y ejercitarse de forma divertida y accesible. Además de estas clases, los asistentes también se han llevado una bolsa con regalos de los colaboradores del evento, Coca Cola, Aneto, Nutrisport y la escuela bressol El Guirigall. Entre los obsequios, los participantes se han llevado refrescos, un caldo de Aneto y complementos deportivos, como una cantimplora o una barra de creatina. Los colaboradores han ofrecido también en la jornada varios servicios, desde refrescos de la mano de Coca Cola y Fuze tea, bebidas isotónicas de Nutrisport y un puesto de la escuela El Guirigall para entretener a los más pequeños.

Fitness Beach Gavà / Maite Cruz

El evento se ha alargado durante toda la mañana del sábado, de 10 a 13 horas, en un espacio habilitado cerca del Monumento de la Vela de Gavà Mar. Con muchos rostros nuevos, aunque también personas que repiten del año pasado, el Fitness Beach Gavà ha acogido tanto a personas de la ciudad como a vecinos de municipios próximos. Ya sea en pareja, con amigos o solos, los asistentes han disfrutado de una forma de deporte divertida, en comunidad y al aire libre. Entre clase y clase, el speaker y comunicador Josep Molné ha mantenido entretenido al público, junto con un DJ y música.

“Es importante acercar el deporte a la gente, a veces asociamos el deporte con estar encerrado en un gimnasio, hemos sacado el deporte a la calle para que la gente pueda practicarlo y se enganche”, destacan desde el centro deportivo David Lloyd. “El deporte es bienestar, no solo entreno para perder peso, o prepararme para algo, destacamos todo este concepto de ‘wellness’ y salud”.

Más de quinientas personas se han inscrito en la segunda edición de esta iniciativa, organizada por El Periódico y el Ayuntamiento de Gavà. Una jornada para destacar la importancia de la actividad física y de un estilo de vida saludable.

Activar el cuerpo

Para empezar la mañana de ‘fitness’, la primera clase ha sido de yoga. Una práctica cada vez más popular, que conecta el cuerpo, la respiración y la mente, con una serie de técnicas y posturas que ayudan a despertar todos los músculos y mejorar el equilibrio y la fuerza. Una sesión de una hora que ha empezado con ejercicios de respiración y donde se han repasado las posturas más esenciales de la disciplina, como las conocidas posturas del gato, el perro o el guerrero. Una clase apta para principiantes, pero enriquecedora también para los más aficionados. Acompañada de música relajante, los participantes han podido relajarse en un espacio ideal para esta disciplina, como la misma monitora ha destacado, “en conexión con el espacio natural y el sol”. “La clase de yoga ha estado muy bien”, destacan Sara y Lorena, dos amigas que vienen de Sant Boi y de l’Hospitalet de Llobregat para disfrutar del evento. “Es el primer año que venimos, pero repetiremos”.

A las 11 horas, el público se ha animado a base de ritmos urbanos, afros y latinos, en la divertida disciplina de ‘dance’. Una combinación de cardio y baile para activarse y sudar bailando canciones animadas. Desde rumba, a reggaetón, pasando por las canciones más populares del verano. La clase de ‘dance’ ha terminado con todos los asistentes aprendiéndose una coreografía del tema de NSYNC, ‘Bye, bye, bye’. Además de una práctica entretenida y amena para ejercitarse, también es apta para toda la familia, varios de los asistentes bailaban junto a sus hijos al ritmo del DJ.

Tras el baile, a las 12 horas, ha sido el turno de la clase de estiramientos. Un espacio para relajar todo el cuerpo, estirar los músculos y prevenir lesiones. Con música de relajación, los asistentes han podido aprender técnicas para realizar después de hacer deporte. Para recuperar fuerzas e hidratarse, los participantes han acudido al puesto de Fuze Tea y de bebidas isotónicas.

Fitness Beach Gavà / Maite Cruz

El Fitness Beach Gavà ha contado con la presencia de la concejala responsable de Gavà Mar y Zona Port, Catelijn Kerstens, que ha celebrado el éxito del evento. “Fitness Beach Gavà sigue creciendo con más de 500 inscritos, bienvenidos, disfrutad de Gavà y espero volveros a ver el año que viene”. También ha saludado al público la periodista deportiva de El Periódico, Begoña González, quien ha estado toda la mañana participando en las clases. Además de cubrir la actualidad sobre el mundo del Deporte, González es la responsable de la sección de fitness y nutrición de este diario. Cada semana, comparte curiosidades y tendencias de vida saludable en el ‘Club de Fitness’.

Impulsar el ‘wellness’

Tras intensas horas de ejercitarse, la mañana ha dejado a los asistentes agotados pero muy satisfechos del evento. Laura, Merlina y María, vecinas de Gavà, se marchan contentas de haber asistido a la segunda edición del Fitness Beach Gavà. “Vi el anuncio por Instagram y se lo pasé a mis amigas, ha sido muy divertido y entretenido, aunque estamos agotadas de la clase de Dance”, comentan mientras recogen sus esterillas. Con ejemplos como este grupo de amigas, el Fitness Beach Gavà cumple su objetivo de acercar el deporte a la ciudadanía, impulsar un estilo de vida saludable o ‘wellness’ y mostrar la cara más divertida y sociable de hacer ejercicio. Ya sea en un gimnasio, en la playa, en la montaña o incluso en casa, mantenerse activo es muy importante para la salud y el bienestar

Además de ofrecer tanto yoga, como dance y estiramientos, tres prácticas deportivas muy completas y beneficiosas, los profesionales de David Lloyd Club estaban disponibles para resolver dudas sobre cómo optimizar el rendimiento físico y adaptar los entrenamientos a las necesidades de cada individuo. Para hacer las prácticas accesibles a todos, sobre todo las posturas más complicadas de yoga o de estiramientos, los monitores facilitaban una versión para aquellos con movilidad más limitada.