Detenidos 412 multirreincidentes que suman casi 2.000 antecedentes en seis meses de 'plan kanpai'

La docena de dispositivos kanpai contra los multirreincidentes realizados hasta la fecha en 26 ciudades catalanas, principalmente del área metropolitana de Barcelona, han dejado 412 detenidos que suman 1.880 antecedentes. Así lo ha explicado la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una respuesta en la sesión de control del Parlament a preguntas de representantes de ERC. Los Mossos d'Esquadra lideran estos operativos que cuentan con la colaboración de agentes de las guardias urbanas y policías locales, Policía Nacional y vigilancia privada y que se centran en puntos concurridos, zonas de ocio o áreas de transporte.

En estos dispositivos, los agentes han identificado a 20.750 personas que suman 41.745 antecedentes, en su mayoría por delitos de robos y hurtos. El objetivo del plan kanpai, que empezó el 4 de abril pasado, es acabar con los criminales que hacen de estos delitos su forma de vida, por lo que la policía redobla la presión a todos los niveles para evitar que sigan actuando.

En el total de los dispositivos planteados hasta la fecha en diversas ciudades han participado más de 1.000 agentes de diversos cuerpos policiales. Parlon ha remarcado que este dispositivo ha permitido disminuir el fenómeno de la multirreincidencia. Entre los logros de los agentes está que algunas bandas de delincuentes de origen extranjero hayan dejado de actuar en Barcelona y se hayan desplazado a otras capitales europeas.