Córdoba, primera universidad certificada como 'Espacio Cerebroprotegido'

La Universidad de Córdoba ha recibido la certificación 'Espacio Cerebroprotegido', otorgada por la Fundación Freno al Ictus, convirtiéndose en la primera universidad en España en obtener este reconocimiento.

Esta certificación acredita que el campus ha iniciado un proceso de capacitación para que su personal pueda identificar los síntomas de un ictus y activar el protocolo de emergencia 'Código Ictus', una actuación "fundamental donde cada minuto resulta decisivo".

En esta primera fase, la formación se ha dirigido al colectivo de conserjes de las distintas facultades. La selección se realizó de manera que cada centro contara con personal preparado y siempre hubiera al menos un conserje formado en los diferentes horarios de conserjería.

De este modo, se asegura la presencia de profesionales capacitados en los espacios de mayor tránsito de la universidad, convirtiéndolos en un primer eslabón clave dentro de la cadena de supervivencia.

La Universidad de Córdoba prevé extender progresivamente esta iniciativa a otras áreas y colectivos de la institución, con el objetivo de consolidar un campus plenamente "cerebroprotegido" que garantice la seguridad y salud de toda la comunidad universitaria.

El presidente de la Fundación Freno al Ictus, Julio Agredano, ha destacado resaltado que el que la Universidad de Córdoba sea 'Espacio Cerebroprotegido' es "un gran paso por todo lo que representa la comunidad universitaria en la sociedad y la labor de educación que realizan"

Para Agredano, este proyecto "no solo refuerza la seguridad, sino que transmite un mensaje ejemplar al conjunto de la sociedad y puede tener un enorme impacto multiplicador en la lucha contra el ictus".

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha manifestado su orgullo por el hecho de ser la primera en obtener esta acreditación, lo que "demuestra el acierto de crear un Vicerrectorado de Salud y Bienestar de la Comunidad Universitaria que, junto a la Dirección General de Salud, ponen el foco en la prevención y en el cuidado".

La certificación 'Espacio Cerebroprotegido' se obtiene tras una formación telemática desarrollada en colaboración con la Sociedad Española de Neurología (SEN). Cuenta con el aval social de la SEN y con el apoyo de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMET) y la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral (AESPLA).