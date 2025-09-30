Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más policía

Catalunya incorpora 850 nuevos aspirantes a Mossos d'Esquadra

Se destinan más de 88 millones de euros para este incremento de agentes

Los Mossos buscan 1.587 agentes en Catalunya: requisitos y así puedes solicitar una de las plazas

Imagen del complejo de Egara de los Mossos

Imagen del complejo de Egara de los Mossos / Mossos

Germán González

Barcelona
Este octubre los 850 aspirantes a Mossos d'Esquadra iniciarán su la última fase del concurso oposición, la de prácticas, antes de convertirse en agentes de la escala básica del cuerpo policial catalán. Una vez concluyan, se determinarán los aspirantes que han superado el proceso selectivo.

Para hacer frente los gastos de esta convocatoria el Govern ha aprobado este martes aplicar los créditos generados por importe de 88,6 millones de euros al presupuesto del Departament d’Interior i Seguretat Pública. En diciembre de 2022 se aprobó la oferta pública que incluía estos 850 nuevos agentes de la escala básica de Mossos y en enero de 2023 se convocó el concurso oposición para cubrirlas.

En diciembre de 2023 la comisión mixta de asuntos económicos entre Estado y Generalitat aprobó que se transferirán a Catalunya una cantidad de dinero por cada mosso en activo durante el periodo 2024-2025. Se hizo dentro del acuerdo del despliegue de agentes siguiendo los criterios de la Junta de Seguridad de 2021.

Dentro de este pacto, el Govern ha tramitado la modificación de crédito del capítulo de personal de los presupuestos de Interior, condicionada a la recepción de los fondos por parte del Estado, que deben servir para financiar la nueva promoción de Mossos.

Catalunya contará con dos equipos nuevos de rescate conjuntos entre SEM y bomberos en la Pera y Cambrils

María Velasco, psiquiatra y divulgadora: "A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos"

Una misteriosa firma química enterrada en los hielos de Groenlandia no se habría generado en el espacio

Catalunya incorpora 850 nuevos aspirantes a Mossos d'Esquadra

La tormenta ‘Ex Gabrielle’ inunda Ibiza y provoca un caos circulatorio

Alerta por lluvias, hoy en directo | Baleares reclama ayuda a la UME por lluvias torrenciales

Trànsit señala con marcas en el suelo algunas curvas de carreteras para rebajar la siniestralidad de motoristas

Richard Gere, sobre Trump: "En seis meses casi ha destruido nuestro país"

