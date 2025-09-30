Catalunya incorpora 850 nuevos aspirantes a Mossos d'Esquadra

Este octubre los 850 aspirantes a Mossos d'Esquadra iniciarán su la última fase del concurso oposición, la de prácticas, antes de convertirse en agentes de la escala básica del cuerpo policial catalán. Una vez concluyan, se determinarán los aspirantes que han superado el proceso selectivo.

Para hacer frente los gastos de esta convocatoria el Govern ha aprobado este martes aplicar los créditos generados por importe de 88,6 millones de euros al presupuesto del Departament d’Interior i Seguretat Pública. En diciembre de 2022 se aprobó la oferta pública que incluía estos 850 nuevos agentes de la escala básica de Mossos y en enero de 2023 se convocó el concurso oposición para cubrirlas.

En diciembre de 2023 la comisión mixta de asuntos económicos entre Estado y Generalitat aprobó que se transferirán a Catalunya una cantidad de dinero por cada mosso en activo durante el periodo 2024-2025. Se hizo dentro del acuerdo del despliegue de agentes siguiendo los criterios de la Junta de Seguridad de 2021.

Dentro de este pacto, el Govern ha tramitado la modificación de crédito del capítulo de personal de los presupuestos de Interior, condicionada a la recepción de los fondos por parte del Estado, que deben servir para financiar la nueva promoción de Mossos.