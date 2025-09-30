Más policía
Catalunya incorpora 850 nuevos aspirantes a Mossos d'Esquadra
Se destinan más de 88 millones de euros para este incremento de agentes
Los Mossos buscan 1.587 agentes en Catalunya: requisitos y así puedes solicitar una de las plazas
Este octubre los 850 aspirantes a Mossos d'Esquadra iniciarán su la última fase del concurso oposición, la de prácticas, antes de convertirse en agentes de la escala básica del cuerpo policial catalán. Una vez concluyan, se determinarán los aspirantes que han superado el proceso selectivo.
Para hacer frente los gastos de esta convocatoria el Govern ha aprobado este martes aplicar los créditos generados por importe de 88,6 millones de euros al presupuesto del Departament d’Interior i Seguretat Pública. En diciembre de 2022 se aprobó la oferta pública que incluía estos 850 nuevos agentes de la escala básica de Mossos y en enero de 2023 se convocó el concurso oposición para cubrirlas.
En diciembre de 2023 la comisión mixta de asuntos económicos entre Estado y Generalitat aprobó que se transferirán a Catalunya una cantidad de dinero por cada mosso en activo durante el periodo 2024-2025. Se hizo dentro del acuerdo del despliegue de agentes siguiendo los criterios de la Junta de Seguridad de 2021.
Dentro de este pacto, el Govern ha tramitado la modificación de crédito del capítulo de personal de los presupuestos de Interior, condicionada a la recepción de los fondos por parte del Estado, que deben servir para financiar la nueva promoción de Mossos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los Morancos celebran los dos años de su despacho de cancelación de deudas: 'Lo importante es que hemos hecho feliz a mucha gente
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Las intensas tormentas sacuden Catalunya y dejan más de 200 incidencias
- Protecció Civil activa el plan Inuncat por la previsión de lluvias fuertes el domingo y el lunes: aviso naranja en Baix Ebre y Montsià
- Bosques sin tocar: Europa propone dejar el 10% de las masas forestales sin intervención
- La historia del niño que era niña y el calvario de una familia de Murcia: 'Tuvimos que cambiar el sexo en el Registro Civil
- Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales