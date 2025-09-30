Catalunya contará con dos equipos nuevos de rescate conjuntos entre SEM y bomberos en la Pera y Cambrils

Con el objetivo de garantizar una atención sanitaria inmediata a una persona que es rescatada y alertar a los hospitales y centros sanitarios sobre su estado de salud comenzaron a funcionar en 2020 los equipos conjuntos de actuaciones en emergencias y salvamento formado por personal de Bombers de la Generalitat y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Para seguir impulsado estos equipos conjuntos terrestres en tareas de rescate, el Govern ha aprobado ampliar la plantilla del SEM con 24 nuevos puestos de trabajo de enfermería y crear dos nuevas bases: una se instalará en el parque de bomberos de la Pera y la otra en el de Cambrils.

Se suman a las tres que funcionan desde 2020 en el parque de bomberos de Cerdanyola del Vallès, en el de la Seu de Urgell y en el aeropuerto de Sabadell. Con esta ampliación, se dota de mayor capacidad el sistema de respuesta sanitaria extrahospitalaria en Catalunya, ya que llegará incluso a los puntos más críticos de las intervenciones de salvamento, según el Govern.

Además, remarcan que este modelo mixto proporciona una mejor respuesta operativa y de asistencia sanitaria en zona caliente; es decir, en el mismo escenario de los incidentes y desde el primero momento de las intervenciones por parte de los bomberos. Los profesionales del SEM, que combinan sus jornadas en las ambulancias con jornadas con los Bomberos, monitorean a la persona afectada de forma inmediata, ya en el mismo lugar del incidente, aplicando las maniobras necesarias para estabilizarla.

El personal sanitario tiene acceso a la historia clínica del rescatado y la central de coordinación de este organismo alerta al hospital de destino antes de la llegada con una orientación diagnóstica del paciente. "La experiencia del manejo del paciente en situaciones de emergencia revierte en una mejor atención sanitaria desde el primero momento, ya en el mismo lugar del incidente", señalan desde el Govern.

Una vez seleccionados, los profesionales sanitarios del SEM que formarán parte de las nuevas bases tendrán que superar un proceso de habilitación y formación que, avalado por el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña y el SEM, asegurará su encaje operativo en los servicios, dada la dificultad técnica y la especialización de determinadas maniobras, así como la calificación y la especialización sanitaria para afrontar servicios con un alto grado de complejidad.

El pasado 23 de enero, el Departament d'Interior y el Sistema de Emergencias Médicas acordaron reforzar la coordinación y complementariedad entre los respectivos servicios, con el impulso de estos equipos conjuntos de respuesta inmediata y el mantenimiento de mecanismos estables de formación, equipamiento, despliegue y evaluación.

En 2024, los equipos conjuntos de bomberos y SEM atendieron a 1.788 emergencias en Catalunya, la mayor parte de los casos han sido cuidados sanitarios por lesiones y intoxicaciones.