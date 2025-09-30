Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta por lluvias en Catalunya y Valencia, hoy en directo | Última hora del las tormentas en Valencia, Catalunya y los avisos del Meteocat y la AEMET

Catalunya y Valencia se preparan para el peor episodio de la borrasca Gabrielle, una situación de "riesgo extraordinario"

Impactantes imágenes: un coche circula cuesta abajo por una carretera inundada durante el temporal en Cullera

Impactantes imágenes: un coche circula cuesta abajo por una carretera inundada durante el temporal en Cullera

Este domingo, los restos del exhuracán Gabrielle alcanzaron Catalunya y la Comunitat Valenciana, han activado la alerta roja por riesgo extremo de lluvias torrenciales. En Valencia, los avisos han dejado a casi 550.000 alumnos sin clase y otros 25.000 en Catalunya.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo y el riesgo de precipitaciones intensas.

España, uno de los mayores exportadores de plaguicidas prohibidos en la UE, según una investigación

Mario Alonso Puig, sobre la importancia de controlar el miedo: "Se convierte en un problema"

Alerta por lluvias, hoy en directo | Generalitat y Gobierno no descartan que las precipitaciones descarguen en zona dana pero piden "tranquilidad"

La alerta roja por lluvias paraliza la Comunidad Valenciana y reaviva el recuerdo de la dana

Emergencias sitúa lo peor del temporal en el mar por el momento

Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: "Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar"

Fitness Beach Gavà vuelve a acercar el deporte al público en su segunda edición

Cambiar de antidepresivo o añadir una psicoterapia es más eficaz que aumentar la dosis, según un estudio

