Alerta por lluvias en Catalunya y Valencia, hoy en directo | Última hora del las tormentas en Valencia, Catalunya y los avisos del Meteocat y la AEMET

La alerta roja por lluvias paraliza la Comunidad Valenciana y reaviva el recuerdo de la dana

El nivel de alerta decretado por la Agencia Estatal de Meteorología para este martes es naranja para varios puntos de la Comunitat Valenciana y, con este cambio, las zonas más golpeadas por el agua este lunes podrán respirar un poco más tranquilas. La de este 29, cuando se cumplen once meses de la dana del pasado octubre, ha sido una jornada de alerta roja por lluvias torrenciales en la que el recuerdo de la tragedia ha estado muy presente, especialmente en la zona cero, aunque el grueso del impacto, sobre todo hasta primera hora de la tarde, se dio en La Safor y Castellón. Después, las precipitaciones más importantes se registraron en la Ribera Alta y Ribera Baixa, con calles y viviendas anegadas en varias municipios como Alzira, Cullera y Sueca e incluso un reventón húmedo en el Mareny de Barraquetes, que dejó rachas de hasta 113 kilómetros por hora. Al última hora de la tarde, lo peor del temporal se había desplazado al mar, pero no se descartaba que golpease a València y su área metropolitana durante la noche o madrugada. Lea aquí la información de Marta Rojo.