En Directo
DIRECTO
Alerta por lluvias en Catalunya y Valencia, hoy en directo | Última hora del las tormentas en Valencia, Catalunya y los avisos del Meteocat y la AEMET
Catalunya y Valencia se preparan para el peor episodio de la borrasca Gabrielle, una situación de "riesgo extraordinario"
Este domingo, los restos del exhuracán Gabrielle alcanzaron Catalunya y la Comunitat Valenciana, han activado la alerta roja por riesgo extremo de lluvias torrenciales. En Valencia, los avisos han dejado a casi 550.000 alumnos sin clase y otros 25.000 en Catalunya.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo y el riesgo de precipitaciones intensas.
La alerta roja por lluvias paraliza la Comunidad Valenciana y reaviva el recuerdo de la dana
El nivel de alerta decretado por la Agencia Estatal de Meteorología para este martes es naranja para varios puntos de la Comunitat Valenciana y, con este cambio, las zonas más golpeadas por el agua este lunes podrán respirar un poco más tranquilas. La de este 29, cuando se cumplen once meses de la dana del pasado octubre, ha sido una jornada de alerta roja por lluvias torrenciales en la que el recuerdo de la tragedia ha estado muy presente, especialmente en la zona cero, aunque el grueso del impacto, sobre todo hasta primera hora de la tarde, se dio en La Safor y Castellón. Después, las precipitaciones más importantes se registraron en la Ribera Alta y Ribera Baixa, con calles y viviendas anegadas en varias municipios como Alzira, Cullera y Sueca e incluso un reventón húmedo en el Mareny de Barraquetes, que dejó rachas de hasta 113 kilómetros por hora. Al última hora de la tarde, lo peor del temporal se había desplazado al mar, pero no se descartaba que golpease a València y su área metropolitana durante la noche o madrugada. Lea aquí la información de Marta Rojo.
Seis carreteras se encuentran cortadas por las lluvias en el este peninsular, todas secundarias
La Dirección General de Tráfico ha informado esta madrugada de que seis carreteras se encuentran cortadas por las lluvias en Baleares, Castellón, Teruel y Murcia, todas ellas secundarias.
En Baleares se encuentra cortada la EI-800, en Ibiza, mientras que en Castellón sufren esta circunstancia las vías CV-137, en Càlig; la CV-200, en Almedíjar; y la CV-1486, en Cabanes.
En Teruel está cortada la TE-V-8301, en Las Parras de Castellote, y en RM-B10, en Ulea. EFE
Emergencias sitúa lo peor del temporal en Valencia en el mar pero no descarta que golpee la zona dana esta madrugada
Lo peor del temporal se ha desplazado al mar, pero no se descarta que golpee la zona dana durante esta noche o madrugada. Es una de las conclusiones de la reunión de Emergencias celebrada esta tarde en Valencia para seguir la situación de la alerta roja que sigue azotando la Comunitat Valenciana. El centro de la borrasca está en el golfo de Valencia, a 5 kilómetros en el mar, por tanto "cualquier viento podría acercarlo a la zona dana", ha explicado el conseller de Emergencias Juan Carlos Valderrama. Ha añadido que, debido a esto, las previsiones son muy inestables y por eso ya hay medios movilizados. "Al principio creíamos que iba a la zona de Lliria pero finalmente se ha desplazado al mar", explica.
Lea aquí la información completa, por Gonzalo Sánchez, desde Valencia.
Illa agradece la labor de servicios de emergencia y alcaldes tras desactivarse la alerta por lluvia
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha agradecido este lunes la labor de los servicios de emergencias y de los alcaldes tras quedar desactivada esta tarde la alerta Inuncat por las intensas lluvias registradas especialmente en el sur de Tarragona. "Desactivamos la alerta por el episodio de intensas lluvias en diversas comarcas de Catalunya. Sin embargo, se mantiene la posibilidad de intensidad de lluvia en dos comarcas. Máxima precaución", ha escrito Illa en un apunte en 'X'. "Gracias a los servicios de emergencias, alcaldes y alcaldesas por su importante labor", ha escrito el president. Por su parte, Protecció Civil ha informado en la misma red social que la alerta del plan Inuncat pasa a prealerta y que el teléfono 112 ha recibido 132 llamadas. Añaden que se mantiene la posibilidad de intensidad de lluvia en el Montsià y Baix Ebre hasta mañana a las 8 horas del martes.
Generalitat y Gobierno no descartan que las lluvias descarguen en zona dana pero lanzan un mensaje de "tranquilidad"
El conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, han señalado que no se descarta que las lluvias puedan descargar este lunes en la zona afectada por la dana del 29 de octubre pero han pedido tranquilidad a la ciudadanía ya que han apuntado que no se está produciendo la misma situación que entonces y han subrayado que los servicios de emergencia están preparados para afrontarlas. En todo caso han instado a evitar la movilidad y a adoptar medidas de autoprotección. Así lo han indicado en declaraciones a los medios tras la reunión de seguimiento del episodio, que esta tarde está afectando con mayor intensidad a la zona del Golfo de Valencia, fundamentalmente en los términos de Sueca, Cullera, Perelló o Fortaleny. Valderrama ha precisado que la lluvia se centra fundamentalmente en el litoral, a unos cinco kilómetros de la zona dana, pero "cualquier viento que pueda afectar puede trasladarla" a esos municipios.
Experta de Cruz Roja: "Se necesitará tiempo para digerir la dana y que la lluvia no cause una reactivación traumática"
Los expertos señalan que es "normal" que las víctimas de la dana, tanto directas como indirectas, sufran "una reactivación traumática" ante un nuevo episodio de lluvias y el aviso de ayer de Es-Alert y al respecto ha aconsejado validar esos sentimientos y tratar de seguir una rutina, entretenerse y, sobre todo, seguir las informaciones solo por medios oficiales sin una sobreexposición y silenciado "mucho" las redes sociales.
Tromba de agua de 73 l/m2 obliga a cuatro rescates en coches en Molina de Segura (Murcia)
Una tromba de agua de 73 litros por metro cuadrado (l/m2) ha obligado en la tarde de este lunes a rescatar a personas atrapadas en cuatro coches inmovilizados por el metro de altura que ha alcanzado el agua al final de la rambla en Molina de Segura (Murcia). Según los pluviómetros de la Asociación Meteorológica del Sureste, esta localidad ha concentrado la mayor cantidad de lluvia hasta el momento en la comunidad murciana y 15 de las 34 intervenciones gestionadas por los servicios de emergencia autonómicos tras llamadas al 112, entre ellas la inundación de los fosos de los ascensores del hospital privado local al romperse las bombas de achique, a esta hora ya en marcha.
El temporal descarga en Terres de l'Ebre y deja récords de 300 litros por metro cuadrado en Amposta
La capital del Montsià, Amposta, se ha convertido en el ojo de la tormenta entre el domingo y el lunes. Su estación meteorológica, según ha informado el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), ha alcanzado un nuevo máximo histórico de precipitación diaria desde que, hace más de 30 años, se tienen registros. Los datos hasta las 16.30 horas marcaban una acumulación de 303 mm, aunque también se han registrado cifras muy altas en municipios como Mas de Barberans (Montsià), con 216,6 mm; Els Alfacs (La Ràpita, Montsià), con 208,8 mm; o el parque natural dels Ports, con 202,1 mm.
Lluvias extremas en Valencia: Qué pasará esta tarde y dónde se espera lo peor
La alerta roja en Valencia sigue vigente y, aunque durante la mañana no se han recogido las cantidades tan elevadas que ayer se anunciaban debido a que gran parte de las lluvias han caído en el mar, el peligro no ha pasado y todo parece indicar que "las tormentas seguirán creciendo esta tarde en zonas marítimas", tal y como advierte Juanjo Villena, redactor jefe de Meteored, portal especializado en la predicción del tiempo.
Lea aquí dónde estarán los 'puntos calientes' en próximas horas.
Clases suspendidas este lunes
Un total de 243 municipios de la Comunidad Valenciana, la mayoría (215) en la provincia de Valencia, han suspendido este lunes las clases ante la alerta roja por lluvias y 542.964 alumnos se han visto afectados por esta medida, según ha informado la Conselleria de Educación. En la provincia de Valencia han sido 438.664 los alumnos que se han visto afectados por la medida; en Castellón, 23 municipios han suspendido las clases y 84.446 alumnos afectados; y en Alicante han sido cinco localidades y 19.854 alumnos.
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Las intensas tormentas sacuden Catalunya y dejan más de 200 incidencias
- Protecció Civil activa el plan Inuncat por la previsión de lluvias fuertes el domingo y el lunes: aviso naranja en Baix Ebre y Montsià
- La historia del niño que era niña y el calvario de una familia de Murcia: 'Tuvimos que cambiar el sexo en el Registro Civil
- Muere de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
- Bosques sin tocar: Europa propone dejar el 10% de las masas forestales sin intervención
- Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales
- Eliminar árboles cerca de la población y recuperar pastos: la estrategia del Govern de Illa para los bosques de Catalunya