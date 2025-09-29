València cerrará el martes los colegios en zonas inundables y la fachada marítima

València mantendrá cerrado buena parte de sus centros escolares en la jornada de mañana. Así lo ha explicado la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, tras acudir a la última reunión del Cecopal, órgano municipal de emergencias constituido ayer a las 13 horas para seguir la evolución de la alerta roja meteorológica.

La primera edil ha explicado que las primeras horas de la alerta han transcurrido sin incidencias graves, con la vigilancia constante de los bomberos durante toda la noche. "Pero seguimos pendientes de la evolución del temporal porque sabemos que posiblemente las horas más complicadas para la ciudad lleguen durante esta tarde", ha señalado Catalá antes de reiterar, como ya hiciera ayer, la solicitud a la ciudadanía de mantenerse informada por los canales oficiales y evitar todos los desplazamientos tanto como sea posible.

Sobre las previsiones en constante cambio sobre un temporal que podría dejar las mayores trombas de agua en el 'cap i casal', la Aemet ha cambiado hace escasos minutos sus alertas y ha fijado la alerta naranja para esta noche y mañana —en principio era amarilla— de modo que el ayuntamiento ya ha tomado las primeras medidas para la jornada del martes: se suspende la actividad docente en todos los centros educativos que según el Patricova están en zonas inundables, más todos los afectados por la dana y aquellos que se encuentran en la zona litoral: Malva-rosa, Cabanyal, Natzaret, Pinedo y el Saler.

Centros escolares en zonas inundables y pedanías afectadas por la dana (a falta de conocer el listado de la fachada marítima): CEIP Camí de l’Horta Benimàmet-Beniferri

CEIP José Senent Masarrochos

IES Isael de Villena València

CEIP Vicente Blasco Ibáñez València

Escola Privaa de Música de El Palmar Palmar (El)

Escola Privada de Música Agrupació Musical Masarrochos

Centre Estranger Valencia Montessori SchoolValència

Centre Privat Nuestra Señora del Rosario València

CEIP Forn d’Alcedo Horno De Alcedo

CEIP Padre Manjón València

Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-OliveralCastellar-Oliveral

Escola Privada de Música C.Instr. Musical castellar-oliveralCastellar-Oliveral

IES El Ravatxol Castellar-Oliveral

CEIP Castellar- Oliveral Castellar-Oliveral

Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Sambori-Latorre València

Centre Privat FP Cffolgado València

CEE PÚB. Rosa Llácer Castellar-Oliveral

Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Formiguetes Castellar-Oliveral

Escola Privada de Música Sedajazz València

Ciudad a medio gas

La ciudad de València ha amanecido hoy con una calma tensa y sin apenas actividad a la espera de que llegue la gran descarga del temporal, que según los últimos pronósticos meteorológicos será a partir de esta misma tarde.

El ayuntamiento había programado para hoy el pleno de septiembre —se había adelantado un día porque el rey inaugura mañana el curso académico de las universidades—, pero los portavoces de los grupos acordaron ayer aplazar la sesión para cuando pase el episodio de lluvias.

No fue la única cancelación. También estaba prevista y también se ha pospuesto el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València, cita a la que preveía acudir la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y que se celebrará una vez haya pasado la alerta roja meteorológica.

Desplome del tráfico

Asimismo, València ha suspendido durante la jornada de hoy toda la actividad lectiva reglada y no reglada en todos los centros escolares de la ciudad, así como de los Centros Ocupacionales. Igualmente, se ha suspendido la actividad en los Centros Sociales o la Universidad Popular, y se han cerrado bibliotecas, parques y cementerios.

En ese sentido, la alcaldesa ha valorado la drástica caída de actividad y circulación viaria registrada a lo largo de la jornada de hoy en València. Según ha dicho, en tránsito en los accesos y la densidad del tráfico ha descendido entre un 50% y un 70%, "indicativo claro —ha precisado— de que la ciudad recibe una cantidad del área metropolitana y de fuera de la ciudad bastante importante".