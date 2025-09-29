El temporal descarga con fuerza en Catalunya y la Comunitat Valenciana, causando inundaciones y cientos de incidencias

Un frente cargado de lluvias torrenciales ha descargado con fuerza en el sur de Catalunya y el norte de la Comunitat Valenciana, causando inundaciones y cientos de incidencias en la zona. El temporal ha obligado a activar varios avisos rojos a lo largo del domingo y hasta este lunes por la mañana. Ahora, mientras el frente sigue avanzando, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activados varios avisos de nivel rojo, naranja y amarillo por lluvias torrenciales ante la posibilidad de que se produzcan acumulaciones de más de 40 litros por metro cuadrado en periodos de apenas 30 minutos y hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. Las autoridades piden extremar las precauciones a lo largo de esta jornada ya que el riesgo de inundaciones es aún alto.

En Catalunya, la zona hasta ahora más afectada por las lluvias ha sido el sur de Catalunya, desde el litoral de Tarragona hasta Terres de l'Ebre. En esta región se han registrado inundaciones en puntos como Amposta y Tortosa, que han derivado en cortes de carretera hasta afectaciones en el sistema ferroviario. El Departamento de Educación ha decidido de acuerdo con Protecció Civil suspender las clases este lunes en las comarcas del Montsià y el Baix Ebre por el episodio de lluvias que, según los pronósticos, seguirá a lo largo de este lunes. Protecció Civil, por su parte, ha pedido extremar las precauciones en la zona y, en la medida de lo posible, limitar la movilidad durante los periodos con mayor intensidad de lluvias.

En la Comunitat Valenciana se han registrado inundaciones importantes asociadas a este temporal. En Aldaia, por ejemplo, una tromba de agua ha desbordado por completo el barranco de la Saleta. Los bomberos de Castellón y Valencia han tenido que realizar aevarios rescates de vehículos atrapados por las lluvias durante la noche de este lunes en estas provincias, donde la acumulación de agua supera los 100 litros por metro cuadrado en varios puntos. Entre ellos destaca el rescate de un hombre que había quedado atrapado en su vehículo.

Renfe ha suspendido este lunes el servicio de Cercanías en la línea C6, que conecta Valencia con Castellón, debido a las intensas lluvias registradas en la zona y a las condiciones meteorológicas adversas, según ha informado la compañía. El Ayuntamiento de València, por su parte, ha suspendido la actividad lectiva en todos los centros educativos, la actividad deportiva organizada por la Fundación Deportiva Municipal, y la que tiene lugar en centros sociales (de mayores, centros de día y centros de juventud).

Registros extraordinarios

Desde la medianoche hasta las nueve de la mañana, en puntos como Amposta se han acumulado más de 240 litros, en els Alfacs se han superado los 170 y en l'Aldea los 112. El temporal también ha dejado acumulaciones de más de 60 litros por metro cuadrado en puntos como València, donde también se han registrado rachas de viento de casi 85 km/h. En Tortosa se reportan acumulaciones de casi 60 litros en apenas unas horas. Más allá de las cifras que muestran estos registros, lo que realmente preocupa es que en muchos casos estas lluvias están cayendo de forma torrencial por lo que se registran grandes acumulaciones de agua en periodos muy cortos de tiempo, lo que aumenta el riesgo de eventuales inundaciones.

Los modelos indican que durante las próximas horas el temporal seguirá cogiendo fuerza en buena parte del litoral mediterráneo, desde Catalunya hasta Murcia, así como en las Islas Baleares, y que podría dar lugar a descargas de tipo torrencial con altas acumulaciones de agua. Hay quien estima que durante esta jornada se podrían registrar acumulaciones por encima de los 350 litros por metro cuadrado en algunos puntos del territorio. En muchos casos, además, se espera que las lluvias puedan llegar acompañadas de tormenta y fuertes rachas de viento. Las autoridades recomiendan prestar atención a los pronósticos oficiales para seguir la evolución de este temporal que, al menos por ahora, se perfila como un episodio extremo.