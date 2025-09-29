El traslado de la subestación de las Tres Xemeneies ya tiene luz verde y allana el camino al 'hub' audiovisual

El ambicioso 'hub' audiovisual de las Tres Xemeneies, en Sant Adrià de Besòs, da un nuevo paso adelante. El espacio, llamado a convertirse en un centro de producción e investigación en los ámbitos audiovisual, digital y del videojuego dentro del proyecto Catalunya Media City, tenía un escollo pendiente: la presencia de una gran subestación eléctrica que debe ser trasladada para liberar el terreno. De hecho, en los terrenos de la actual subestación irán los 50.000 m2 del corazón del 'hub'.

Este cambio de ubicación, según ha podido saber EL PERIÓDICO, ya tiene la luz verde de Red Eléctrica y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Hace poco más de una semana, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se lo confirmó a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en el marco de la nueva planificación eléctrica 2025-2030.

La actual subestación eléctrica de las Tres Xemeneies. / ZOWY VOETEN

Fuentes conocedoras del proceso detallan que el traslado de la subestación Badalona, que pasará a denominarse Transbadalona, era uno de los puntos críticos (junto con la descontaminación de los terrenos adyacentes) que se tenían que desencallar cuánto antes para que el proyecto del 'hub' pudiese avanzar.

Hace muchos meses, cuando los técnicos del ministerio empezaron a redactar los primeros borradores de la planificación, esta nueva subestación eléctrica no se recogía en el listado de actuaciones prioritarias. Sin embargo, el Govern de Salvador Illa, que entiende el Catalunya Media City como un proyecto clave, trabajó en varios frentes para asegurarse de que Transbadalona se incorporaba en la planificación 2025-2030. Finalmente, gobiernos (autonómico y estatal), Red Eléctrica y Endesa se han alineado para que este complejo traslado se se incluya en el documento se hará público al completo durante los próximos días.

Obras complicadas

La actual subestación es una infraestructura importante, puesto que abastece a Sant Adrià de Besòs, a algunos puntos de Barcelona (en el barrio del Fòrum) y a parte de Badalona. Por tanto, moverla hasta el otro lado de las vías del tren no será un proceso fácil. Las fuentes consultadas señalan que las obras no durarán menos de dos años. "Durante el traslado, la subestación actual debe seguir funcionando en todo momento hasta que se ponga en marcha la nueva", detalla Ferran Falcó, director general del Consorci del Besòs, en conversación con este diario.

Las Tres Xemeneies, la semana pasada. / Zowy Voeten / EPC

El próximo paso es aprobar un documento de traslado. "En estos momentos, estamos terminando de redactar un plan especial urbanístico para entrarlo en el Ayuntamiento de Sant Adrià este mes de octubre", precisa Falcó. Cuando se apruebe, Endesa, la compañía que ejecutará los trabajos, tendrá vía libre para dejar listo su anteproyecto de traslado. Pero para que todo esto suceda, era imprescindible el visto bueno de Red Eléctrica y el ministerio. Si todo va según lo previsto y el traslado finaliza en 2028, los plazos del 'hub' audiovisual anunciados por el Ejecutivo catalán se podrían cumplir.

La nueva subestación Transbadalona se instalará justo delante de la actual, pero en el otro lado de las vías del tren, tal y como ya preveía el Plan Director Urbanístico (PDU), en la finca de la antigua fábrica La Lavandera, que se demolerá. Una de las reclamaciones de modificación que el Consorci del Besòs planteó para la nueva subestación era un quinto transformador (en la actual hay cuatro), para mejorar la calidad del suministro eléctrico del entorno.

Competitividad económica

Esta petición también tiene el aval del ministerio. De esta forma, la nueva subestación tendrá 200 kilovatios de potencia. "El transformador extra es una gran noticia porque aportará más potencia al sector: favorecerá la actividad y la competitividad de los polígonos industriales de la zona, que dispondrán de más potencia eléctrica", sostiene Falcó.

La subestación, junto con las Tres Xemeneies. / Zowy Voeten / EPC

Así pues, las mejoras de la futura subestación, además de liberar espacio para el Catalunya Media City, supondrán una oportunidad industrial para los barrios cercanos a las Tres Xemeneies, tanto en Badalona como en Sant Adrià. El quinto transformador aportará también más fiabilidad eléctrica y contribuirá a una red más mallada, dos demandas generalizadas tras el gran apagón del mes de abril.

Cerca de planta Transbadalona, ya está en funcionamiento un centro de datos, pero las compañías eléctricas y el Govern ya tienen sobre la mesa peticiones de conexión de otro centro de datos y de otras empresas. La subestación no solo distribuirá más electricidad desde el otro lado de las vías del tren, sino que verá redoblada su relevancia como infraestructura eléctrica.