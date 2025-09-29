A las 10.00
Protecció Civil hará una prueba de alerta de emergencias este martes en Sitges, Penedès, Tarragona y Terres de l'Ebre
Protecció Civil aclara cuándo se envían las alertas a móviles ante inundaciones: solo ante riesgo mortal
¿Por qué está lloviendo tanto en el Mediterráneo y por qué este temporal está siendo tan intenso?
La Direcció General de Protecció Civil realizará este martes 30 de septiembre, a partir de las 10 horas, una prueba del sistema d’alertes ES-Alert en Sitges y en todo el territorio del Penedès, Tarragona y Terres de l’Ebre. Todos los teléfonos móviles presentes en estas zonas recibirán el mensaje de emergencia, que irá acompañado de un sonido fuerte y estridente para garantizar su detección.
Con esta prueba, el organismo quiere evaluar la eficacia del sistema y comprobar si los mensajes llegan correctamente a los dispositivos. Para ello, se ha habilitado una encuesta dirigida a la ciudadanía, cuya participación se considera clave para validar y mejorar el servicio.
Protecció Civil recuerda que, al recibir una alerta ES-Alert, no se debe pulsar el botón “Aceptar” antes de leer el mensaje completo y seguir las instrucciones indicadas. En caso de estar conduciendo en ese momento, se recomienda evitar maniobras bruscas y mantener la seguridad vial.
El sistema ES-Alert está operativo desde 2023 y permite enviar mensajes emergentes de texto y audio a los móviles que se encuentren dentro de la zona afectada por una emergencia, catástrofe o accidente grave. La herramienta facilita que la población reciba indicaciones para protegerse y reducir riesgos en tiempo real.
Durante los meses de septiembre y octubre, Protecció Civil está llevando a cabo nuevas pruebas en distintas comarcas catalanas con el objetivo de dar a conocer mejor este sistema entre la ciudadanía.
