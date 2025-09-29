El programa que acompaña a personas en etapas iniciales del Alzheimer en Catalunya: 23 espacios para cuidar la memoria y frenar la progresión de la enfermedad

El Alzheimer afecta a una de cada 10 personas mayores de 65 años en Catalunya. Este tipo de demencia conlleva muchos retos tanto para la persona diagnosticada como para su familia. A la falta de autonomía hay que sumarle la soledad y la incomunicación, pero también la angustia de las familias, puesto que ocho de cada 10 familias asumen el coste y el cuidado de la persona enferma.

En los últimos años se han producido avances significativos en lo que se refiere a su tratamiento – que, de momento, solo pueden frenar su progresión – y en los recursos disponibles para las personas diagnosticadas y sus familias. Un caso es el programa de Refuerzo de la Memoria de la Fundació Catalunya La Pedrera que desde el año 2013 ha acompañado a más de 25.000 personas en los 23 espacios que tiene en Catalunya, como los que se han puesto en marcha recientemente en los barrios de Gràcia y el Eixample de Barcelona.

“Detectamos un vacío importante: las personas que acababan de recibir un diagnóstico de Alzheimer u otra demencia o que sufrían deterioro cognitivo leve apenas encontraban recursos que les ayudaran a mantener su autonomía en esa primera etapa tan delicada”, explica Monica Duaigües, responsable del programa que atiende a personas mayores en fases iniciales de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. “Pero también para quienes han sufrido un ictus o presentan un deterioro vinculado al envejecimiento. La condición es que mantengan cierta autonomía y ganas de seguir activas”, añade.

El programa realiza un refuerzo cognitivo, trabajo físico y promueve la socialización entre las personas participantes / Cedida

Programa para etapas iniciales del Alzheimer

Este programa de la Fundación tiene por objetivo principal mantener las capacidades físicas y cognitivas de las personas participantes, el máximo tiempo posible, a través de la estimulación de la memoria, trabajando por una buena condición física y emocional, además de fomentar la socialización y las relaciones de apoyo y amistad entre ellos.

“Los participantes del programa realizan actividades de estimulación cognitiva. En estas hacen ejercicios de memoria, cálculo, lenguaje o debates, siempre en grupo y diseñadas para ofrecerles herramientas y recursos que fomenten su autonomía”, asegura Duaigües. Pero no se queda ahí. También se trabaja el cuerpo, la expresión emocional, la creatividad y, sobre todo, la socialización a través del teatro, el canto, la escritura o las artes plásticas. “La música, por ejemplo, no falta. Aparece en sesiones de movimiento, corales o risoterapia, porque conecta directamente con las emociones y activa recuerdos”, explica la responsable del programa de la Fundació Catalunya La Pedrera.

Se trata de un programa no farmacológico y que, al mismo tiempo, es un recurso complementario al resto de recursos sanitarios existentes. En lo que llevamos de año, de las 1.793 personas que se han dirigido al programa, 943 han sido derivadas de 124 Centros de Atención Primaria (CAP) y 31 hospitales con los que se mantiene una colaboración estrecha. “Nos centramos en sus capacidades y no en las pérdidas que está experimentando cada participante. Los médicos pueden recomendar nuestro recurso mediante la “prescripción social” como complemento a los tratamientos farmacológicos”, añade.

Un programa personalizado

El programa cuenta con un equipo de más de 200 profesionales expertos, psicólogos, neuropsicólogos y fisioterapeutas que elaboran un plan individualizado a partir del diagnóstico, la historia de vida e intereses de la persona, que se incorpora en el grupo más adecuado según sus necesidades. “Así se diseñan itinerarios personalizados que respetan ritmos y motivaciones. Esa mirada individual es clave: no se trata de suplir capacidades perdidas, sino de potenciar las que siguen vivas”, afirma Duaigües.

Las personas participantes en el programa de Refuerzo de la Memoria pueden asistir entre dos y cinco veces por semana, con tres sesiones diarias de una hora cada una: una de estimulación cognitiva, otra de actividad física y una de expresión y creatividad. En la actualidad participan 2.600 personas con deterioro cognitivo y sus familias, en grupos de aproximadamente 10 o 12 personas.

En lo que respecta a las familias, el proyecto de Fundació Catalunya La Pedrera los considera uno de los pilares esenciales. “Hay grupos de ayuda terapéutica, sesiones informativas y espacios para compartir experiencias, gestionar emociones y prevenir la sobrecarga del cuidador”, apunta Duaigües.

Las personas participantes pueden asistir entre dos y cinco veces a la semana / Cedida

Espacios para generar vínculos

El programa de la Fundación cuenta con dos espacios en Badalona (Centre y Llefià), siete en Barcelona (Borrell, Gràcia, La Verneda, Montbau, Prosperitat, Dreta de l’Eixample y Sants), Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Girona, Lleida, Mollerussa, Reus y Tarragona.

Los espacios de la Fundació Catalunya La Pedrera son acogedores, luminosos y pensados para favorecer la convivencia. “Allí no solo se estimula la memoria, sino que se generan vínculos, rutinas y un sentido de pertenencia que da seguridad a quienes participan”, afirma la responsable.