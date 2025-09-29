Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La portada de EL PERIÓDICO del 30 de septiembre de 2025

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 30 de septiembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  2. Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Las intensas tormentas sacuden Catalunya y dejan más de 200 incidencias
  3. Protecció Civil activa el plan Inuncat por la previsión de lluvias fuertes el domingo y el lunes: aviso naranja en Baix Ebre y Montsià
  4. La historia del niño que era niña y el calvario de una familia de Murcia: 'Tuvimos que cambiar el sexo en el Registro Civil
  5. Muere de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  6. Bosques sin tocar: Europa propone dejar el 10% de las masas forestales sin intervención
  7. Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales
  8. Eliminar árboles cerca de la población y recuperar pastos: la estrategia del Govern de Illa para los bosques de Catalunya

València cerrará el martes los colegios en zonas inundables y la fachada marítima

València cerrará el martes los colegios en zonas inundables y la fachada marítima

Bomberos de Valencia mantienen durante la noche el refuerzo en todos los parques y las revisiones de barrancos

Bomberos de Valencia mantienen durante la noche el refuerzo en todos los parques y las revisiones de barrancos

¿Qué significa no teñirse las canas, según la psicología?

¿Qué significa no teñirse las canas, según la psicología?

La emotiva despedida de una azafata en su último vuelo tras años de servicio

La emotiva despedida de una azafata en su último vuelo tras años de servicio

Sorteo Bonoloto del lunes 29 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del lunes 29 de septiembre de 2025

Un avión rumbo a Alicante aterriza de emergencia en Francia por un grupo de pasajeros ebrios

Un avión rumbo a Alicante aterriza de emergencia en Francia por un grupo de pasajeros ebrios

La Tierra era seca hasta que una colisión la convirtió en un planeta azul

La Tierra era seca hasta que una colisión la convirtió en un planeta azul