Mossos alerta sobre el uso de relojes inteligentes en los adolescentes: “Revisa con atención los permisos”

“Puede ser que conozcas algún menor de edad que ya tenga uno”, así empieza el reciente vídeo publicado por los Mossos haciendo referencia a los relojes inteligentes. Y es que, como los ‘smartwatches’ cumplen con las características básicas de un móvil, la población tanto infantil como adulta se siente atraída por él. A tanto ha llegado su impacto que para este curso escolar 2025-2026, se ha prohibido su uso en las aulas. Pero como no puede ser de otra forma, fuera del centro educativo también se han de tener en cuenta algunos riesgos.

Sigue estos consejos

Los Mossos, a través de un vídeo publicado en X, han aconsejado seguir unos pasos para que el reloj inteligente de tu hijo sea utilizado de la manera más adecuada. A continuación se presentan las recomendaciones del cuerpo policial:

Elige marcas de confianza que garanticen buenas prácticas de privacidad. Instala y utiliza barreras de control parental. Revisa con atención los permisos que piden las aplicaciones. Configura un PIN seguro.

La importancia de dialogar

Tal y como se dice en el vídeo, “es importante combinar la tecnología con el diálogo familiar”. Es por ello que resulta necesario hablar con los menores sobre los riesgos del uso abusivo de internet y ayudarlos a hacer un uso seguro responsable. Por muy pequeño que pueda ser el dispositivo, es capaz de realizar una gran cantidad de funciones que no hay que pasar por alto, sobre todo si pertenece a alguien de corta edad.