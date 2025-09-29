José Pablo Rodríguez Gobiet: "Me presento a los alumnos diciendo 'me llamo Pablo, soy profesor de francés y gay"

-Cuenta que cuando llega a un instituto nuevo se presenta con un 'Hola, me llamo Pablo, soy el profesor de francés y soy gay'. ¿Por qué siente que es necesario hacerlo?

-Para que los niños normalicen la diversidad y, si en la clase hay algún niño homosexual, no se sienta el raro. Para que sienta que tiene un aliado. Empecé a hacerlo hace ya muchos años, al coincidir en un pueblecito de Jaén con una alumna, Paula, que el curso anterior era Pol. Me contó que estaba empezando un proceso de transición y sentí que yo tenía que explicar también quién era para que esa niña no se sintiera tan sola, para que ese peso lo lleváramos entre los dos. Fue en ese momento cuando me dije que yo también tenía que decir quién soy en todas las aulas que pisara que, como soy interino, son muchas.

"La educación reside en ayudar a que las mentes sean abiertas. Educar a ciudadanos con un pensamiento crítico"

-Maricón es uno de los insultos que más se escucha en los pasillos de los institutos en 2025. ¿Ha sido siempre así o ha habido una regresión?

-Maricón siempre se ha utilizado. De niño yo sufrí acoso homófobo en el colegio, pero a día de hoy es verdad que se ha normalizado.

"Todos tenemos prejuicios, somos humanos; se trata de ser conscientes de que los tenemos y trabajarlos"

-¿En qué sentido?

-Se dice por cualquier cosa. Es algo que escuchan, no lo someten a ningún tipo de juicio, lo sueltan y ya está. Lo que no sabemos es que detrás de esa normalización subyace lo que viene siendo esa homofobia interiorizada que existe actualmente. Nos dimos cuenta de eso a través de un test que pasamos en institutos sobre homofobia. Todo estaba muy bien hasta que llegábamos a uno de los ítems en el que saltaban las alarmas.

-¿Por qué? ¿Qué preguntaba?

-Si les importaba compartir baño con una persona homosexual. Ahí es donde todo el mundo decía que prefería no hacerlo.

"Un solo caso en un contexto rural hace que se abran las puertas a la normalización; de ahí que me siga presentando como profesor gay"

-¿Todo el mundo?

-De forma muy generalizada, sí. Es un test para evaluar el grado de homofobia que hemos pasado en el ámbito educativo rural (en Andalucía) y en el ámbito universitario de formación del profesorado, para ver también qué herramientas tiene el profesorado con respecto a esto.

-¿Cuáles fueron las respuestas del profesorado? ¿Hubo sorpresas?

-Todavía hay mucho desconocimiento, también entre el profesorado. El año pasado salieron unos datos que decían que el 68% de los profesores en Estados Unidos no había hablado de identidad del género en el curso 22-23. Esa desinformación persistente que existe sobre la diversidad sexual y de género alimenta la homofobia. Los mitos alrededor de la homosexualidad se propagan con mucha más facilidad en contextos en los que el acceso a esa información es limitado. Muchas veces un solo caso en un contexto rural hace que se abran las puertas a la normalización; de ahí a que me siga presentado como profesor gay.

"La autoestima en personas que son agredidas es muy parecida a la de personas que son agresoras"

-Diferencia entre chicos y chicas. ¿Ellas están más empoderadas, también en el ámbito rural andaluz?

-Los ambientes en los que se mueven los chicos y chicas fuera del instituto hace mucho, y en una zona rural que presenta pocas alternativas a nivel cultural se nota mucho. Pero, por ejemplo, en Sabiote (Jaén), cuando pasamos el test, las chicas no tenían ningún impedimento porque entre ellas habían creado un equipo de fútbol y se sentían fuertes. En esa disidencia habían encontrado la manera de crecer de forma libre e igualitaria, y era algo muy llamativo en un contexto rural. Pero en la homosexualidad masculina, muchas veces esos chicos están metidos en hermandades o cofradías, un ambiente nada aperturista.

-¿Cómo nace 'Mariconízate'?

-Nace de escuchar 'maricón' todos los días en el pasillo del instituto y querer ver qué había detrás del uso de esa palabra. El objetivo es que el alumnado se dé cuenta y no reproduzca esos discursos fáciles que escucha en redes sociales.

"Hablando con el alumnado te das cuenta de que de educación afectivosexual vamos fatal"

-¿Cómo lo hace?

-Buscando puntos de interés del alumnado. Tenemos una dinámica que llamamos "el aeropuerto" en la que nos damos cuenta de que de educación afectivosexual vamos fatal.

-¿En qué consiste, el aeropuerto?

-En hacer aviones de papel, escribir en ellos cualquier duda sobre sexualidad y lanzarlos. Y llueven preguntas que dices, ¿cómo puede ser esto posible?

-¿La gracia es que son preguntas anónimas y se sienten libres de lanzarlas?

-Sí. Siempre les digo: 'Ahora es cuando tenéis que acribillar al profesor'. Y se abren a preguntar de todo. Sirve para desmontar prejuicios que todavía están muy vivos en los contextos rurales. Todos tenemos prejuicios porque somos humanos, lo que hacemos en los talleres es ser conscientes de que los tenemos y trabajarlos. Esos prejuicios no tienen por qué ser un elemento de transmisión. Al instituto vienen a aprender, a evolucionar y a crecer. Y podemos dejar cosas que traíamos de casa a un lado.

"Detrás de la normalización del uso de la palabra maricón subyace homofobia interiorizada"

-¿Qué impacto ven que tiene el taller en el alumnado?

-Mejora el ambiente e incluso los resultados académicos, porque estar todos más relajados ayuda a aprender. Nos dimos cuenta de que no impactan solo las variables sociodemográficas: también lo hacen las emociones. Quién eres; la gestión de las emociones que se ha hecho a lo largo de tu crianza... Y una de ellas es la autoestima. La autoestima en personas que son agredidas es muy parecida a la de personas que son agresoras porque muchas de ellas lo que tienen es un sentimiento de inferioridad.

-¿Algún consejo para el resto de docentes?

-Educar es transmitir. No importan solo los contenidos, también cómo te expresas. La educación reside en ayudar a que las mentes sean abiertas. Educar a ciudadanos con un pensamiento crítico. Un profesor está ahí porque tiene una vocación. Hay una frase de una película que ahora no recuerdo que dice que un maestro puede tocar el futuro. Al fin y al cabo lo que queremos es crear un mundo mejor.