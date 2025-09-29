Aurelio Rojas, cardiólogo: "Los huevos no son el problema. Comer uno al día es seguro para la mayoría de las personas"

Una de las comidas más famosas para la gente es el huevo. Es un alimento de origen animal que, aparte de contener proteínas, también tiene minerales, vitaminas y grasas saludables, que son fundamentales para el cuerpo. Sin embargo, hay mitos sobre los huevos que dicen que no es bueno consumirlos a diario.

"¿El huevo es bueno o malo para tu corazón?"

Por ello, Aurelio Rojas, cardiólogo reconocido por sus consejos en Instagram, ha querido aclarar alguno de los bulos que se extienden sobre los huevos.

En primera instancia, Rojas niega ciertas afirmaciones: "Durante años, se le culpó [al huevo] injustamente de aumentar el colesterol y el riesgo cardiovascular, pero la evidencia actual demuestra lo contrario".

Además, reafirma que no hace falta comer solo la clara o que la yema sea perjudicial para la salud. "La yema tiene vitaminas A, D, E, K y antioxidantes", asegura el cardiólogo.

Y también quiere aclarar que, si nos alimentamos de huevos, puede que se adelgace, porque es un nutriente "saciante".

Algunos matices en la diabetes

Las personas que padecen diabetes tienen que tener más cuidado con este alimento. Según el experto, si se tiene esta enfermedad y se lleva a cabo una dieta desequilibrada puede ser dañino para la salud.

No obstante, las personas que no llevan una dieta ultraprocesada y no tienen diabetes pueden consumir este alimento para diferentes beneficios del organismo: "¿Y el huevo afecta al hígado? Pues no, al contrario: la colina protege del hígado graso. ¿Y los huevos suben los triglicéridos? Pues no, al contrario. De hecho, en dietas bajas en azúcar y ultraprocesados pueden incluso ayudar a bajarlos", explica el cardiólogo.

La dieta ultraprocesda

Aurelio Rojas quiere manifestar que la gente que come productos ricos en alimentos industriales, con muchos aditivos... sí debe procurar no excederse, para que no acabe pasando factura con el tiempo.

"Los huevos no son el problema. Comer un huevo al día es seguro para la mayoría de las personas, pero comer tres o más al día con una dieta cargada de ultraprocesados, fritos y sin vegetales, sí puede ser perjudicial. Pero si los comparas con lo que la gente suele desayunar -bollería, cereales azucarados, embutidos, procesados…- el huevo es infinitamente más saludable y los estudios son claros: los vegetales protegen más que ningún alimento".

Finalmente, el especialista en medicina cardiovascular recomienda el siguiente hábito: "Come un huevo al día sin miedo y rodéalo siempre de vegetales y verduras y aceite de oliva virgen extra: eso sí es medicina para tu corazón".