Tribunales
El hermano del rapero Morad, ante la Fiscalía de Menores por una agresión con cuchillo a tres jóvenes
La policía local atribuye al joven y a otro adolescente dos robos violentos en las fiestas de Molins de Rei
Las víctimas fueron trasladadas a un centro sanitario con cortes en la cara
La Guardia Urbana de Molins de Rei detuvo la madrugada del domingo al hermano del rapero Morad, menor de edad, y a otro adolescente por agredir con un cuchillo a tres jóvenes. Se les atribuyen dos robos violentos de un reloj y un par de teléfonos móviles en las fiestas del municipio.
Las víctimas fueron trasladadas a un centro sanitario con cortes en la cara. Los dos detenidos actuaban en grupo en torno a la zona de la estación y los hechos tuvieron lugar cuando ya se habían terminado los principales actos de la fiesta y el público se había dispersado. Los Mossos d'Esquadra han puesto al hermano de Morad a disposición de la Fiscalía de Menores.
La policía catalana desplegó un dispositivo durante las fiestas junto a la Guardia Urbana las noches del viernes, sábado y domingo. Se practicaron 13 detenciones, de las que ocho por robos violentos.
