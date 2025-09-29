Catalunya mantiene la alerta por las fuertes lluvias: "Lo peor ya ha pasado pero no hay que bajar la guardia"

"No se han registrado daños graves pese a que el episodio de lluvias fue intenso". De esta forma la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, se ha referido al temporal que azota las comarcas de Terres de l'Ebre, el sur de Tarragona y parte de Lleida, además de Valencia. El Centro de Coordinación Operativa de Catalunya realiza un seguimiento de la situación en reuniones presididas por el presidente de la Generalitat Salvador Illa.

Sin embargo, Parlon ha explicado que "lo peor ya ha pasado", aunque seguirá lloviendo en el sur de Catalunya en las horas siguientes y por eso pide "máxima prevención y no bajar la guardia". La alerta por temporal se mantiene hasta el mediodía con un seguimiento de posibles desbordes en embalses. Parlon recuerda que se deben evitar zonas de riesgo como torrentes, ríos o rieras e ir con cuidado con elementos en fachadas que puedan desprenderse. Además, ha explicado que este martes los 25.000 alumnos de un centenar de centros que no han ido a clase ya podrán volver con normalidad.

El temporal ha dejado "una brutalidad de lluvia", según Parlon, en algunos puntos como Amposta, con 272 litros por metro cuadrado o Alfacs con 173 que suponen el máximo alcanzado en 30 años en estas localidades. Precisamente en Amposta cayeron 53 litros de agua por metro cuadrado en 30 minutos, lo que se considera "lluvia torrencial". El Servei Meteorològic de Catalunya remarca que la "parte más intensa del temporal se aleja" pero seguirá lloviendo por la tarde en Terres de l'Ebre y el sur de Tarragona, además de la zona de Valencia en las que se acumularán más precipitaciones.

Protecció Civil mantiene el plan iInuncat en alerta así como las recomendaciones de no hacer actividades al aire libre o desplazamientos en coches. También señalan el riesgo de acercarse a zonas inundables. Por el momento, entre las incidencias más destacadas están los cortes de electricidad en Mas de Barberans, ya solucionada, y otro en el polígono de Campedró que requerirá el envío de dos grupos electrógenos.

Las dificultades para acceder al área de la incidencia por estar inundada ha dificultado las reparaciones. También hay un centenar de abonados sin luz en zonas de la Ràpita, en Campredó y la Galera.

Refuerzo de bomberos

Hasta esta mañana, los bomberos han actuado en 8 avisos por inundaciones sin que se haya registrado ningún incidente grave. Para garantizar la seguridad en la zona se ha reforzado la plantilla de bomberos en Terres de l'Ebre con efectivos de otros parques de Catalunya y se han desplazado grupos especiales de rescate y un helicóptero en prevención de alguna emergencia. Además, Agentes Rurales, Mossos d'Esquadra y Policías Locales están desplegados por el territorio para evitar que la gente se acerque a zonas peligrosas y dar asistencia.

Están cortadas por inundaciones la N-340 en l'Ampolla, la C-12 de Amposta en Tortosa, TP-3311 entre Santa Bárbara y la Sénia y TV-3314 entre Godall y Ulldecona. El Servei Català de Trànsit recomienda desplazarse por la AP-7 que es la única vía que aguanta y no se llena de agua por el temporal.