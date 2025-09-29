Última hora del tiempo en Catalunya y Valencia, hoy en directo | El Meteocat alerta que caerá mucha lluvia en muchas horas en el delta del Ebro

Tras un fin de semana pasado marcado por las intensas tormentas, que sacudieron especialmente la Catalunya central y Montserrat, los restos del huracán Gabrielle recorren parte de la Península. Así, Protecció Civil ha activado las alertas por intensidad de lluvia a partir de este domingo, especialmente en el delta del Ebre. Se ha decretado alerta roja por lluvias en toda la provincia de Valencia, con las clases suspendidas este lunes en más de 30 municipios.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo y el riesgo de precipitaciones intensas.

Los bomberos de Valencia y Castellón refuerzan sus medios ante la alerta roja Los consorcios provinciales de bomberos de Valencia y Castellón han reforzado sus parques de bomberos ante la alerta roja por lluvias que afecta al litoral norte de Castellón y el litoral norte y sur de la provincia de Valencia. El presidente de la diputación de Valencia, Vicente Mompó ha informado de que a partir de las 22.00 horas de hoy se incorporan 93 efectivos adicionales al operativo ordinario, que también estarán desplegados durante toda la jornada del lunes. Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha reforzado los parques del Baix Maestrat, la Plana Alta y la Plana Baixa ante la alerta roja por lluvias y tormentas previstas para la zona del litoral norte de la provincia. Se han movilizado 2 unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat a la zona del Baix Maesrtat y el Consorcio está operativo con equipos de achique de gran caudal. Además están operativas tres unidades de Protección Civil como apoyo logístico al dispositivo de bomberos.

Precaución ante la posible crecida del Barranco de Lledó (Tarragona) por las lluvias La Confederación Hidrográfica del Ebro ha alertado esta noche, ante las previsiones meteorológicas en la zona, de la posibilidad de crecida del Barranco de Lledó, en Tarragona, por acumulaciones importantes en la zona, según refiere la dirección general de Protección Civil de la Generalitat de Catalunya. Protección Civil ha pedido precaución y que se evite la movilidad ante el aviso de observación por acumulación y por intensidad de lluvia de más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas y de más de 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos en la Ribera del Ebro. Asimismo, ha informado de que entre la 1 de la madruga y las 3, se puede producir localmente granizo, rachas de viento, chasquidos y/o tornados en las comarcas de Montsià y Bajo Ebro, por lo que llama a la prudencia.

La tormenta que afecta a Valencia deja en Aldaia 57 l/m² en tan solo 35 minutos La localidad valenciana de Aldaia, situada en la comarca de l´Horta Sud, ha registrado una fuerte tormenta con 57 litros por metro cuadrado recogidos en tan solo 35 minutos, dentro de una gran tronada que afecta al oeste del área metropolitana de València, según informa Avamet. El municipio de Aldaia ha instalado las nuevas compuertas metálicas contra inundaciones y ha ordenado el abatimiento de las vallas del túnel de la estación ante el aviso de alerta roja por lluvias que pueden ser torrenciales desde la madrugada del lunes en toda la provincia. Otros municipios valencianos han registrado también acumulados altos como Manises con 72 litros por metro cuadrado; Paterna, con 41 litros por metro cuadrado; Quart de Poblet con 39,2; Pedralba con 43,6; Riba-roja con 40; Vilamarxant con 30,6 ; L'Eliana con 30,8; Burjassot con 25,8 litros por metro cuadrado.

Las lluvias podrán acumular este lunes 180 litros en el litoral de la Comunitat Valenciana y Tarragona Las fuertes lluvias que afectan al este peninsular y Baleares por una borrasca extratropical podrán dejar este lunes acumulados a lo largo del día de más de 180 litros por metro cuadrado en el litoral de la Comunidad Valenciana y zonas del sur de Tarragona, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se prevé que las precipitaciones sean fuertes, incluso localmente muy fuertes y persistentes, con acumulados significativos, en amplias zonas del tercio este peninsular, también probable en Alborán, y sin descartarse en otras regiones de Andalucía o de Baleares. Las precipitaciones irán con tormenta y ocasionalmente granizo en el este peninsular. También predominarán cielos nubosos en el Cantábrico y norte de Canarias, con probables precipitaciones débiles y dispersas, y en general cielos poco nubosos en el resto.

Se amplia a nivel naranja por lluvias en la comarca de Cinco Villas (Zaragoza) y Pirineo oscense La Dirección General de Interior y Protección Civil del Gobierno de Aragón ha informado de la ampliación de los avisos meteorológicos emitidos para la jornada de este domingo 28 de septiembre de 2025. Hay aviso de nivel naranja por lluvias en la comarca de Cinco Villas (Zaragoza), debido a precipitaciones en curso. Este aviso permanecerá vigente hasta las 23.59 horas. Asimismo, el aviso de nivel naranja por lluvias en el Pirineo oscense permanecerá activo hasta la 01.00 horas de este lunes. En la ciudad de Zaragoza la tormenta que ha descargado esta tarde ha dejado numerosas incidencias.

Las lluvias descargan 80 l/m2 en una hora en Ayora (Valencia) El temporal de lluvias que desde esta tarde-noche afecta a la Comunitat Valenciana ha descargado 80 l/m2 en aproximadamente una hora --entre las 21.00 y las 22.00 h-- en la localidad de Ayora, según informa la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). De acuerdo a la información proporcionada por esta fuente, las tormentas se mueven lentamente o están prácticamente estáticas, lo que provoca que sean "más peligrosas", ya que si llueve muy fuerte, puede estar cayendo "mucho tiempo y con mucha intensidad". Previamente, la primera tempestad intensa del episodio ha dejado 61 l/m2 esta tarde en les Useres, en la provincia de Castellón.

Educació suspende las clases este lunes en tres escuelas El Departament d'Educació ha anunciado que por la previsión de lluvias se suspenden las clases en tres escuelas del Montsià y Baix Ebre por la especial ubicación de los centros educativos. Se trata de la Escola Sant Miquel y la Escola L’Assumpció, en Deltebre, y la Escola Horta Vella de La Ràpita.

Fuertes tormentas en Tarragona "Los chubascos que afectan a las comarcas del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Priorat y Baix Camp tienen desarrollos verticales que superan los 10 km, van acompañados de tormenta y han dejado intensidades en 30 minutos de 38 mm ( PN de Els Ports, 128 mm totales) y 11 mm Amposta", ha escrito el Meteocat.

La lluvia siembra el caos en Zaragoza: más de 100 avisos a los bomberos, cortes en el tranvía y rescates a personas atrapadas en sus coches Las fuertes lluvias que han caído esta tarde en Zaragoza han obligado a los Bomberos de la capital aragonesa a intervenir en más de 30 servicios y han provocado un corte en el tranvía, que se mantiene a esta hora, así como inundaciones en diversos puntos de la ciudad, como el entorno del Ibercaja Estadio. Entre las intervenciones más graves, destacan los rescates de varias personas de sus coches. En lo que respecta al servicio del tranvía, la afección ha empezado a las 17.30 horas, después de que el temporal haya inundado el paso de Goya, por lo que se ha cortado el tramo comprendido entre las paradas de Campus Río Ebro y Avenida de la Academia, así como entre Romareda y Mago de Oz. Los bomberos se han desplazado rápidamente a la zona para achicar agua con bombas. En torno a las 21.15 horas, el servicio ha recuperado la normalidad.