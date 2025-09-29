Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Directo

Última hora del tiempo en Catalunya y Valencia, hoy en directo | El Meteocat alerta que caerá mucha lluvia en muchas horas en el delta del Ebro

Catalunya y Valencia se preparan para el peor episodio de la borrasca Gabrielle, una situación de "riesgo extraordinario"

Lluvia en Tarragona

Lluvia en Tarragona / JAVIER DÍAZ / EFE

Jose Real

Inés Sánchez

Valentina Raffio

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tras un fin de semana pasado marcado por las intensas tormentas, que sacudieron especialmente la Catalunya central y Montserrat, los restos del huracán Gabrielle recorren parte de la Península. Así, Protecció Civil ha activado las alertas por intensidad de lluvia a partir de este domingo, especialmente en el delta del Ebre. Se ha decretado alerta roja por lluvias en toda la provincia de Valencia, con las clases suspendidas este lunes en más de 30 municipios.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo y el riesgo de precipitaciones intensas.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  2. Los expertos defienden el periodo de adaptación en infantil: 'No aplicarlo tiene consecuencias en el aprendizaje
  3. Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales
  4. Protecció Civil activa el plan Inuncat por la previsión de lluvias fuertes el domingo y el lunes: aviso naranja en Baix Ebre y Montsià
  5. Muere de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  6. La historia del niño que era niña y el calvario de una familia de Murcia: 'Tuvimos que cambiar el sexo en el Registro Civil
  7. El examen teórico del carnet de conducir se suspende más que nunca: el 50% de aspirantes no aprueban, la cifra más alta desde 2019
  8. ¿Llegará a Catalunya el huracán Gabrielle? Estos son los días clave de sus efectos en España

"Me presento a los alumnos diciendo 'me llamo Pablo, soy profesor de francés y gay"

"Me presento a los alumnos diciendo 'me llamo Pablo, soy profesor de francés y gay"

Un 23% de los españoles sigue con el colesterol alto: "Los datos no mejoran"

Un 23% de los españoles sigue con el colesterol alto: "Los datos no mejoran"

"Hay un comportamiento predecible en los niños de Gaza: una espiral inacabable de ira"

"Hay un comportamiento predecible en los niños de Gaza: una espiral inacabable de ira"

DIRECTO | El Meteocat alerta que caerá mucha lluvia en muchas horas en el delta del Ebro

DIRECTO | El Meteocat alerta que caerá mucha lluvia en muchas horas en el delta del Ebro

¿Quieres saber en qué consiste el nuevo proyecto de #BuenaHuella, 'Del cerdo, ¡hasta los purines!'? ¡Descúbrelo!

¿Quieres saber en qué consiste el nuevo proyecto de #BuenaHuella, 'Del cerdo, ¡hasta los purines!'? ¡Descúbrelo!

El 'Puente de la Solidaridad' es ahora también el de la indignación contra la Generalitat Valenciana por la gestión de la dana

El 'Puente de la Solidaridad' es ahora también el de la indignación contra la Generalitat Valenciana por la gestión de la dana

El Black Friday marcará un nuevo hito para Method XL

El Black Friday marcará un nuevo hito para Method XL

La portada de EL PERIÓDICO del 29 de septiembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 29 de septiembre de 2025