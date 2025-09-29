Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lluvias

Bomberos de Valencia mantienen durante la noche el refuerzo en todos los parques y las revisiones de barrancos

Emergencias sitúa lo peor del temporal en Valencia en el mar pero no descarta que golpee la zona dana esta madrugada

Trabajos De Los Bomberos En Marenys De Barraquetes, Sueca.

Trabajos De Los Bomberos En Marenys De Barraquetes, Sueca. / CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA

EP

Valencia
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Consorcio de Bomberos de Valencia continúa esta noche trabajando con todo el dispositivo de refuerzo activado a todos los parques de la provincia y mantendrán también las rutas de revisiones de lechos de agua y barrancos, destaca el organismo en un comunicado.

A lo largo de la tarde se han multiplicado de nuevo los servicios relacionados con las lluvias hasta sumar unas 30 actuaciones más. Desde que empezó el temporal en la noche de este domingo y según el último balance facilitado a las 21.40 horas de este lunes, el Consorcio de Bomberos de Valencia ha actuado ya en 65 servicios, la mayoría saneamientos variados de fachadas, cableado, carteles y árboles, vaciados de agua y en mucha menor medida, una pequeña cantidad de rescates de conductores que necesitaban apoyo para salir de algún punto, detallan.

La lluvia descargada con fuerza esta tarde en la Ribera Baixa ha dejado muchas incidencias en Cullera y Sueca, donde a estas alturas todavía los bomberos todavía realizan vaciados de agua.

TEMAS

  1. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  2. Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Las intensas tormentas sacuden Catalunya y dejan más de 200 incidencias
  3. Protecció Civil activa el plan Inuncat por la previsión de lluvias fuertes el domingo y el lunes: aviso naranja en Baix Ebre y Montsià
  4. La historia del niño que era niña y el calvario de una familia de Murcia: 'Tuvimos que cambiar el sexo en el Registro Civil
  5. Muere de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  6. Bosques sin tocar: Europa propone dejar el 10% de las masas forestales sin intervención
  7. Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales
  8. Eliminar árboles cerca de la población y recuperar pastos: la estrategia del Govern de Illa para los bosques de Catalunya

Bomberos de Valencia mantienen durante la noche el refuerzo en todos los parques y las revisiones de barrancos

Bomberos de Valencia mantienen durante la noche el refuerzo en todos los parques y las revisiones de barrancos

¿Qué significa no teñirse las canas, según la psicología?

¿Qué significa no teñirse las canas, según la psicología?

La emotiva despedida de una azafata en su último vuelo tras años de servicio

La emotiva despedida de una azafata en su último vuelo tras años de servicio

Sorteo Bonoloto del lunes 29 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del lunes 29 de septiembre de 2025

Un avión rumbo a Alicante aterriza de emergencia en Francia por un grupo de pasajeros ebrios

Un avión rumbo a Alicante aterriza de emergencia en Francia por un grupo de pasajeros ebrios

La Tierra era seca hasta que una colisión la convirtió en un planeta azul

La Tierra era seca hasta que una colisión la convirtió en un planeta azul

¿Qué es la "pobreza en el transporte"? Este nuevo término de la DGT afecta a miles de conductores

¿Qué es la "pobreza en el transporte"? Este nuevo término de la DGT afecta a miles de conductores

València cerrará el martes los colegios en zonas inundables y la fachada marítima

València cerrará el martes los colegios en zonas inundables y la fachada marítima