Los bomberos revisaran escuelas de Terres de l'Ebre para que puedan abrir este martes

Efectivos de los bomberos de la Generalitat inspeccionarán centros educativos de Terres de l'Ebre esta tarde para que puedan abrir este martes con total seguridad y dar clases con normalidad. Las previsiones de intensas lluvias han hecho que se cerraran un centenar de escuelas, lo que ha afectado a 25.000 alumnos. Sin embargo, la mejora del clima este martes permite que se abran los colegios, aunque antes los bomberos revisarán que no hubo desperfectos provocados por la lluvia y que no hay ninguna infraestructura afectada por inundaciones.

Hasta las 13.00 horas, los bomberos han actuado en 39 avisos por inundaciones sin que se haya registrado ningún incidente grave. Entre ellas destacan las tareas de saneamiento de un ambulatorio en Amposta. Precisamente esta localidad es la más afectada por las fuertes lluvias al recibir 289 litros por metro cuadrado, un registro que es el más alto de los últimos 30 años. Otras zonas afectadas son Mas de Barberans, en la que hay cortes eléctricos, Els Ports, l'Aldea o Tivissa.

La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha explicado que también se ha registrado incidencias con el suministro de telefonía móvil y que se mantienen los cortes en las carreteras C-12, de Amposta a Tortosa, y TV-3314 entre Godall i Ulldecona por inundaciones.

Parlon ha recordado que la parte más intensa del temporal ha pasado pero que seguirá lloviendo toda la tarde y la madrugada en la zona. Desde el Servei Meteorològic de Catalunya se hará un seguimiento de estas lluvias, ya que puede ser que vayan oscilando entre Valencia y el sur de Catalunya, aunque con menos fuerza. En este sentido, han remarcado que lo importante es que "llueve sobre mojado", por lo que podrían encontrarse con más acumulaciones de agua.

Los servicios de emergencia están desplegados por Terres de l'Ebre. Los bomberos han reforzado la plantilla en la zona con efectivos de otros parques de Catalunya y se han desplazado grupos especiales de rescate y un helicóptero en prevención de alguna emergencia. Además, Agentes Rurales, Mossos d'Esquadra y Policías Locales están desplegados por el territorio para evitar que la gente se acerque a zonas peligrosas y dar asistencia.