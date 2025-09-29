Educación
La Acellec pide que el registro de la jornada laboral tenga en cuenta al sector del ocio educativo
La Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura asevera que los campamentos de verano son "una de las actividades más perjudicadas con la aplicación de la nueva normativa"
Trabajo endurece el control horario para dejar atrás el fiasco de la reducción de jornada
La Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (Acellec) ha reclamado que la nueva regulación del registro horario que se prevé que vea la luz este martes en el marco del Consejo de Ministros tenga en cuenta la negociación colectiva del sector del ocio educativo, informa en un comunicado este lunes.
La petición responde al hecho de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llevará este martes al Consejo de Ministros la tramitación urgente del nuevo registro horario a fin de aprobarlo como Real Decreto, por lo que no tendría que pasar por las Cortes para su aprobación.
En este sentido, Acellec ha aseverado que los campamentos de verano son "una de las actividades más perjudicadas con la aplicación de la nueva normativa", alegando que las estancias en este tipo de instalaciones implican, textualmente, la atención permanente de niños y jóvenes, vigente durante las 24 horas del día.
Encarecimiento de la actividad
"Esta dedicación plena choca con la propuesta del Gobierno de aplicar un control exhaustivo del registro horario, que supondría un encarecimiento desproporcionado de esta actividad", ha criticado la asociación.
En paralelo, ha puesto de manifiesto el "escaso margen de tiempo" de la consulta pública abierta por el Gobierno central a los agentes del sector para consensuar la normativa.
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Las intensas tormentas sacuden Catalunya y dejan más de 200 incidencias
- Protecció Civil activa el plan Inuncat por la previsión de lluvias fuertes el domingo y el lunes: aviso naranja en Baix Ebre y Montsià
- La historia del niño que era niña y el calvario de una familia de Murcia: 'Tuvimos que cambiar el sexo en el Registro Civil
- Muere de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
- Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales
- Bosques sin tocar: Europa propone dejar el 10% de las masas forestales sin intervención
- Eliminar árboles cerca de la población y recuperar pastos: la estrategia del Govern de Illa para los bosques de Catalunya