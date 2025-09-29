La Acellec pide que el registro de la jornada laboral tenga en cuenta al sector del ocio educativo

La Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (Acellec) ha reclamado que la nueva regulación del registro horario que se prevé que vea la luz este martes en el marco del Consejo de Ministros tenga en cuenta la negociación colectiva del sector del ocio educativo, informa en un comunicado este lunes.

La petición responde al hecho de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llevará este martes al Consejo de Ministros la tramitación urgente del nuevo registro horario a fin de aprobarlo como Real Decreto, por lo que no tendría que pasar por las Cortes para su aprobación.

En este sentido, Acellec ha aseverado que los campamentos de verano son "una de las actividades más perjudicadas con la aplicación de la nueva normativa", alegando que las estancias en este tipo de instalaciones implican, textualmente, la atención permanente de niños y jóvenes, vigente durante las 24 horas del día.

Encarecimiento de la actividad

"Esta dedicación plena choca con la propuesta del Gobierno de aplicar un control exhaustivo del registro horario, que supondría un encarecimiento desproporcionado de esta actividad", ha criticado la asociación.

En paralelo, ha puesto de manifiesto el "escaso margen de tiempo" de la consulta pública abierta por el Gobierno central a los agentes del sector para consensuar la normativa.