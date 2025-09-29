Denuncias cruzadas
Unos abuelos de Manresa ponen una demanda para ver a su nieto y las madres les acusan de lesbofobia
La pareja cortó el contacto con los padres de una de ellas tras detectar que se hacían pasar por los padres del niño
José Pablo Rodríguez Gobiet: "Me presento a los alumnos diciendo 'me llamo Pablo, soy profesor de francés y gay"
Laura Serrat
Una pareja de mujeres de Manresa acusa a los padres de una de ellas de lesbofobia después de que las hayan denunciado por impedirles ver a su nieto. Según explican las dos madres a Regió 7, medio del grupo Prensa Ibérica, decidieron cortar el contacto con los abuelos cuando detectaron que se hacían pasar por los padres de su hijo, que ahora tiene cuatro años. El caso ya ha llegado a los Juzgados de Manresa tras la demanda presentada por los abuelos para establecer un régimen de visitas con el niño.
Una de las miembros de la pareja, que prefiere mantener su anonimato, explica que optaron por el "contacto cero" cuando detectaron que sus suegros hacían creer al menor que eran sus padres. "Por comentarios de nuestro hijo, nos dimos cuenta de que le creaban recuerdos falsos y que su abuelo se hacía llamar 'papá', creando una figura en el imaginario del niño que no existe", relata. Ante esta situación, la familia se trasladó a Badalona, de donde procede una de las madres, con el objetivo de alejar al niño de sus abuelos.
Según la pareja, a raíz de esta decisión, los abuelos presentaron la demanda judicial para solicitar un régimen de visitas. En la demanda presentada contra la pareja, se explica que las denunciadas han impedido cualquier relación con el menor, motivo por el cual "se han visto obligados a recurrir a la vía judicial para defender su derecho a ver al nieto".
La demanda añade que los abuelos han cuidado del niño desde su nacimiento, recogiéndolo de la escuela y quedándose con él mientras las madres trabajaban. Por este motivo, piden al juez que reconozca su derecho a mantener el contacto y establezca un régimen de visitas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Alerta de la Aemet y Meteocat por lluvias intensas y tormentas en la zona de Tarragona
- Protecció Civil activa el plan Inuncat por la previsión de lluvias fuertes el domingo y el lunes: aviso naranja en Baix Ebre y Montsià
- La historia del niño que era niña y el calvario de una familia de Murcia: 'Tuvimos que cambiar el sexo en el Registro Civil
- Muere de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
- Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales
- Eliminar árboles cerca de la población y recuperar pastos: la estrategia del Govern de Illa para los bosques de Catalunya
- Catalunya y Valencia se preparan para el peor episodio de la borrasca Gabrielle, una situación de 'riesgo extraordinario