Unos abuelos de Manresa ponen una demanda para ver a su nieto y las madres les acusan de lesbofobia

Una pareja de mujeres de Manresa acusa a los padres de una de ellas de lesbofobia después de que las hayan denunciado por impedirles ver a su nieto. Según explican las dos madres a Regió 7, medio del grupo Prensa Ibérica, decidieron cortar el contacto con los abuelos cuando detectaron que se hacían pasar por los padres de su hijo, que ahora tiene cuatro años. El caso ya ha llegado a los Juzgados de Manresa tras la demanda presentada por los abuelos para establecer un régimen de visitas con el niño.

Una de las miembros de la pareja, que prefiere mantener su anonimato, explica que optaron por el "contacto cero" cuando detectaron que sus suegros hacían creer al menor que eran sus padres. "Por comentarios de nuestro hijo, nos dimos cuenta de que le creaban recuerdos falsos y que su abuelo se hacía llamar 'papá', creando una figura en el imaginario del niño que no existe", relata. Ante esta situación, la familia se trasladó a Badalona, de donde procede una de las madres, con el objetivo de alejar al niño de sus abuelos.

Según la pareja, a raíz de esta decisión, los abuelos presentaron la demanda judicial para solicitar un régimen de visitas. En la demanda presentada contra la pareja, se explica que las denunciadas han impedido cualquier relación con el menor, motivo por el cual "se han visto obligados a recurrir a la vía judicial para defender su derecho a ver al nieto".

La demanda añade que los abuelos han cuidado del niño desde su nacimiento, recogiéndolo de la escuela y quedándose con él mientras las madres trabajaban. Por este motivo, piden al juez que reconozca su derecho a mantener el contacto y establezca un régimen de visitas.