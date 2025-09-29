25 años convirtiendo la discapacidad en oportunidad

El próximo 9 de octubre en el Teatro Real de Madrid, la Fundación Integralia DKV celebrará su 25º aniversario bajo el lema “25 años contra todo pronóstico”. Será un acto con historias reales, expresiones de arte inclusivo y una potente metáfora visual para recordar que la discapacidad es una fuente de valor y talento para las empresas y la sociedad.

Todo comenzó hace 25 años, de la mano de la aseguradora DKV, cuando un grupo de nueve personas con discapacidad iniciaba en Barcelona una aventura que parecía improbable: demostrar que una condición médica no es una limitación, sino una oportunidad social y laboral. Este modelo pionero en Europa nacía con un propósito social claro y a la vez práctico: mejorar la atención al cliente y generar empleo inclusivo a través de un Contact Center. Así es como nace la Fundación Integralia DKV.

Talento que suma

Aquella semilla que comenzó con un pequeño centro, hoy ha dado sus frutos y cuenta con 8 Centros Especiales de Empleo en toda España, donde 644 personas con discapacidad desarrollan su talento y aportan valor real, generando un importante retorno social y económico. Entre ellas, el 66% son mujeres, un reflejo del compromiso de la Fundación con la equidad. Además, gracias a sus programas de formación y acompañamiento en el empleo, ya más de 9000 personas han mejorado su acceso al trabajo y su carrera profesional.

La discapacidad no es una limitación social, sino talento y valor para todos

Trabajador con discapacidad en su puesto de trabajo / DKV

En un contexto donde solo el 28,5% de las personas con discapacidad acceden a un empleo en España, frente al 78,5% de la población general, los programas de Integralia aumentan esas oportunidades en más de 11 puntos, demostrando que la inclusión laboral no solo es posible, sino efectiva. Empresas de distintos sectores, como Quirónsalud, DXC Technology, Fujitsu España o la asociación empresarial Smart City Cluster, entre otras, han trabajado estrechamente con la Fundación para favorecer la inclusión de personas con discapacidad, bien a través de su incorporación a equipos de trabajo o mediante iniciativas que promueven entornos laborales inclusivos. La experiencia confirma que se trata de un modelo replicable capaz de generar beneficios duraderos tanto a personas como a empresas.

Hacia un futuro justo y diverso

Ampliando su impacto, la Fundación Integralia DKV también ha llevado su proyecto más allá de las fronteras, impulsando programas de cooperación y acción humanitaria en Colombia, Perú, India, Camboya, Portugal y Ucrania, y creando oportunidades, formación y desarrollo para miles de personas en contextos muy distintos. Al mismo tiempo, ha diversificado sus servicios, ofreciendo desde consultoría de inclusión laboral para empresas hasta programas de innovación social y servicios de negocio digitales.

El encuentro del 9 de octubre reunirá a profesionales de la Fundación, familias, empresas colaboradoras y representantes institucionales, todos con un mensaje común, que la discapacidad no es una sentencia, sino un punto de partida hacia un mañana más justo y productivo. Este evento servirá para recordar que, entre todos, podemos abrir nuevos caminos donde antes había obstáculos.

La Fundación Integralia DKV, artífice de iniciativas innovadoras en inclusión y de alianzas entre empresas, tercer sector y administración, mira al futuro con nuevos retos y proyectos internacionales, con la voluntad de ampliar su impacto y seguir contribuyendo a un mundo más diverso.