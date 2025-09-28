Vídeo | Un toro embolado huye al romper el vallado en un pueblo de Castellón

La operación para capturar al toro embolado que se escapó anoche en la localidad castellonense de Jérica durante las fiestas en honor a la Divina Pastora ya ha concluido. El animal se encuentra de nuevo dentro de su camión, tras recibir varios disparos sedantes que permitieron su traslado con seguridad a una zona accesible.

El Ayuntamiento ha agradecido la colaboración de los vecinos, así como la labor de los Cuerpos de Seguridad y de todas las personas que han participado en el dispositivo. “Un fuerte abrazo a toda la ciudadanía”, han señalado desde el consistorio.

Mientras tanto, la entrada de toros prevista para las 14.00 horas quedó suspendida y los festejos taurinos se reanudarán más tarde en la plaza portátil cerrada, con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos y participantes.

Tras horas de incertidumbre y la fuga del animal hacia el monte tras romper el vallado del recinto taurino, la situación se considera ya completamente controlada.

Una noche de tensión

El toro embolado rompió el vallado del recinto taurino y huyó hacia el monte, lo que obligó a movilizar un amplio operativo de la Guardia Civil, el ganadero y el Ayuntamiento. Tras horas de incertidumbre, las bolas de fuego se apagaron solas y no supusieron riesgo.