Sabadell pone en marcha su zona de bajas emisiones, de momento, sin sanciones
La ciudad se adapta a la normativa europea y limita la circulación de los vehículos más contaminantes para mejorar la calidad del aire y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible
Sabadell estrena su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en cumplimiento con la normativa europea que obliga a su implantación en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Una regulación que sólo afectará al 4% de los vehículos y que se ha redactado con muchas excepciones para rebajar al máximo su impacto en la ciudadanía. La alcaldesa, Marta Farrés, destaca que se activa “por imperativo legal y lo más tarde posible”, y que desde la administración “esperan no tener que multar a nadie”.
La ordenanza, en vigor desde el pasado 15 de septiembre, restringe la circulación de los vehículos más contaminantes por el núcleo de la ciudad, en el área comprendida entre la plaza Catalunya, la ronda Zamenhof, las calles Vilarrúbias, Brujas, Estació, Marquès de Comillas y Latorre; además de la carretera N-150 -en el tramo entre Latorre y la ronda Ponent- y la propia ronda Ponent. El horario de funcionamiento se extiende de lunes a viernes, en días laborables, desde las siete de la mañana y hasta las ocho de la tarde.
El control de acceso de los vehículos se lleva a cabo mediante un sistema de lectura automática de matrículas y un conjunto de cámaras instaladas en el perímetro de la zona. Sin embargo, el Ayuntamiento de Sabadell ha establecido un margen de adaptación, y no se aplicarán sanciones hasta el próximo 1 de diciembre. “Se trata de un período pedagógico que impulsamos desde la administración para sensibilizar y acompañar a la población durante este cambio”, explica la alcaldesa.
¿Quién puede circular?
Los vehículos que dispongan de alguno de los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico (B, C, ECO o 0) podrán circular libremente sin necesidad de trámites adicionales. En cambio, los que carezcan de etiqueta, solo podrán hacerlo antes de las siete de la mañana y después de las ocho de la tarde, así como los fines de semana y festivos.
No obstante, se contemplan excepciones: Cualquier turismo sin distintivo ambiental tendrá derecho a desplazarse sin limitaciones durante 24 días laborables al año. Además, quedan exentos de restricciones los vecinos y vecinas que, en el momento de la entrada en vigor de la nueva ordenanza reguladora (19 de diciembre de 2024), estuvieran empadronados dentro del ámbito de la ZBE y tuvieran censado un vehículo, a pesar de que este no posea etiqueta ambiental. También quienes tengan una plaza de aparcamiento en la zona, sea alquilada o de propiedad. Estos casos podrán beneficiarse de una autorización automática sin necesidad de realizar ningún trámite extra y, para otras situaciones justificadas, el Ayuntamiento recoge peticiones específicas a través de la web oficial de la ZBE.
“La normativa se ha diseñado con la voluntad de minimizar su impacto en la ciudadanía y el tejido comercial. Por eso, se ofrecen estas permisos de carácter social, económico y laboral. La prioridad es evitar que la regulación genere desigualdades”, puntualiza Farrés.
Información y acompañamiento
Para facilitar que la ciudadanía conozca con claridad cómo les puede afectar la ZBE y qué opciones tienen a su alcance, se han puesto en marcha diversos canales de información y apoyo. Entre las acciones previstas se encuentran el envío de cartas a los vecinos y vecinas de la zona afectada, la instalación de cartelería y la distribución de folletos informativos en los equipamientos municipales, así como campañas específicas dirigidas a los comercios y mercados del ámbito de la ZBE.
Además, toda persona que lo necesite contará con la Oficina de la ZBE, situada en el edificio de Cal Marcet (c. de Pau Claris, 100), donde se ofrece atención personalizada. También se puede contactar a través del teléfono 93 745 33 29 o mediante el correo electrónico zbesabadell@ajsabadell.cat
