MEMORIA HISTÓRICA
Rinden homenaje en Barcelona a Txiki, uno de los últimos fusilados del franquismo
Este sábado se cumplieron 50 años de las cinco últimas ejecuciones de la dictadura, entre ellas la del militante de ETA Juan Paredes
EFE
Colectivos antifascistas, familiares y amigos han rendido este sábado homenaje a Juan Paredes, Txiki, uno de los últimos fusilados del franquismo, en el cementerio barcelonés de Collserola, donde fue ejecutado.
Este sábado se cumplieron 50 años de las cinco últimas ejecuciones de la dictadura franquista, en las que fueron fusilados dos miembros de ETA -Ángel Otaegui en Burgos y Juan Paredes en el cementerio de Collserola (Barcelona)- y tres militantes del FRAP -Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez-Bravo y Ramón García Sanz-, los tres en un campo de tiro militar en Hoyo de Manzanares (Madrid).
Los actos de conmemoración se han celebrado los día 25, 26, 27 y 28 de setiembre, en Barcelona, Pamplona, Cerdanyola (Barcelona) y Zarautz (Gipuzkoa), con diversos eventos como mesas redondas y homenajes.
Entre Cerdanyola del Vallès y Collserola
Este domingo ha tenido lugar una marcha a pie entre la plaza del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès y el cementerio de Collserola, donde fue ejecutado Txiki, y posteriormente los asistentes han participado en un almuerzo popular.
Txiki fue condenado a muerte por un consejo de guerra sumarísimo lleno de irregularidades por la muerte de un policía durante el atraco a un banco, y pasó sus últimos días en la prisión Modelo de Barcelona.
El hermano de Txiki, Diego Paredes, ha recordado, en declaraciones a TV3, que desde su detención "esperaba algo así, porque era un extremeño que estaba en una organización independentista vasca", y ha asegurado: "El régimen quería dar una lección".
Un espacio de memoria
La abogada Magda Oranich, que asistió a Txiki, ha explicado que Franco y su entorno querían "aplicar la pena de muerte en diferentes lugares del Estado y todos debían ser el mismo día y a la misma hora".
Con relación a estos hechos, el grupo parlamentario de Comuns ha registrado una propuesta de resolución en el Parlament en la que reclama un espacio de memoria dedicado a los últimos fusilados del franquismo en el cementerio de Collserola.
