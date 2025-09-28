Inmigración
Rescatados 161 inmigrantes en nueve pateras que han llegado a Baleares este fin de semana
EFE
Un total 161 inmigrantes han llegado este sábado y domingo a las Islas Baleares en nueve pateras, ha informado la Delegación del Gobierno.
Este domingo, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 81 ocupantes, subsaharianos y magrebís, de 4 pateras que navegaban al sur de Cabrera y al este de la isla. Una de ellas se encontraba 30 millas al sur.
Además, 8 migrantes que viajaban en una quinta han alcanzado tierra en el municipio mallorquín de Ses Salines.
Estos 89 viajeros se suman a los 72 que fueron rescatados este sábado en 4 pequeñas embarcaciones en aguas de Cabrera y Formentera.
En lo que va de año han llegado al archipiélago al menos 2.856 personas en 139 embarcaciones, según el recuento de EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno.
En 2024, arribaron a las islas de forma irregular por mar 5.882 migrantes, según el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Los expertos defienden el periodo de adaptación en infantil: 'No aplicarlo tiene consecuencias en el aprendizaje
- Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales
- Protecció Civil activa el plan Inuncat por la previsión de lluvias fuertes el domingo y el lunes: aviso naranja en Baix Ebre y Montsià
- Muere de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
- La historia del niño que era niña y el calvario de una familia de Murcia: 'Tuvimos que cambiar el sexo en el Registro Civil
- El examen teórico del carnet de conducir se suspende más que nunca: el 50% de aspirantes no aprueban, la cifra más alta desde 2019
- ¿Llegará a Catalunya el huracán Gabrielle? Estos son los días clave de sus efectos en España