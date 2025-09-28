Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inmigración

Rescatados 161 inmigrantes en nueve pateras que han llegado a Baleares este fin de semana

Una patera, en una imagen de archivo.

Una patera, en una imagen de archivo. / EFE

EFE

Palma
Un total 161 inmigrantes han llegado este sábado y domingo a las Islas Baleares en nueve pateras, ha informado la Delegación del Gobierno.

Este domingo, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 81 ocupantes, subsaharianos y magrebís, de 4 pateras que navegaban al sur de Cabrera y al este de la isla. Una de ellas se encontraba 30 millas al sur.

Además, 8 migrantes que viajaban en una quinta han alcanzado tierra en el municipio mallorquín de Ses Salines.

Estos 89 viajeros se suman a los 72 que fueron rescatados este sábado en 4 pequeñas embarcaciones en aguas de Cabrera y Formentera.

En lo que va de año han llegado al archipiélago al menos 2.856 personas en 139 embarcaciones, según el recuento de EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno.

En 2024, arribaron a las islas de forma irregular por mar 5.882 migrantes, según el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.

