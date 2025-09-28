Jordi Tragant Mestres de la Torre, constructor: "Para resolver el problema de la vivienda, el Gobierno debe colaborar con los privados"

Orgulloso de tener dos nietos a los 63 años y apasionado por la ornitología, Jordi Tragant tiene en sus manos una constructora con 62 empleados y casi 30 millones de facturación que se ocupa, entre otros proyectos, de la restauración de la Casa Batlló de Gaudí, y que ha dejado huella en Manresa con los edificios de la Avenida Universitaria.

Usted era un joven arquitecto abriéndose camino en Barcelona, lejos de la empresa familiar, y un día vuelve a Manresa. ¿Por qué?

Trabajaba en Barcelona porque tenía la cabeza llena de pájaros. Soñaba con hacer carrera de arquitecto en la gran ciudad. Pero mi padre necesitaba planificar el futuro de la empresa y debía saber si podía contar conmigo. Me puso frente a la realidad y me dijo: o caja, o faja. En ese momento ya conocía a mi esposa, toqué tierra con los pies y tomé una decisión pragmática.

¿Se ha arrepentido alguna vez?

No, nunca. No sé cómo habría sido mi vida si me hubiera quedado en Barcelona, pero aquí me lo he pasado muy bien. Es un trabajo en el que no estás todo el día encerrado en la oficina, sino que vas de un lado a otro, conoces gente, tienes problemas, los resuelves… está muy bien.

Su padre monta Compact Habit, que quizá sea su legado más importante, justo cuando se jubila.

Sí. Mi padre era huérfano de padre, estuvo en un internado, le enseñaron un oficio de metalúrgico, trabajó en ello y luego se formó como ingeniero y montó Constructora d’Aro. Creo que ese bagaje le hizo mantener en la cabeza la idea de industrializar la construcción. Cuando me tuvo a mí como consejero delegado y vio que tenía tiempo y medios para ponerlo en marcha, lo hizo.

Estar a la sombra de una persona con el empuje de su padre quizá no sea fácil.

Si eres ambicioso y quieres destacar puede ser complicado, pero no es mi caso. He sido un hijo obediente y me he sentido cómodo a su lado. Mi padre era una persona que ocupaba mucho espacio, es verdad, y supongo que su sombra me ha tapado, pero no ha sido un problema.

Además de hacer dinero, ¿qué hace atractiva tener una empresa constructora?

Construir es bonito en sí mismo; ver un edificio levantado donde antes no había nada te enorgullece, sobre todo si es un edificio atractivo. Y estamos haciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, desde hace años rehabilitamos la Casa Batlló de Gaudí; ahora proyectamos unos módulos para la Sagrada Familia; hemos hecho los edificios de la FUB; participamos en la rehabilitación de la Fábrica Nova, que quedará muy bien; estamos terminando Can Comadran, en Moià, un edificio excelente; hemos hecho el complejo Palo Alto de Barcelona, y también la ampliación del hospital de Lleida durante la covid.

¿La de Lleida ha sido la obra que más les ha puesto a prueba?

Sí. Trabajar con las condiciones que imponía la covid nos marcó a todos. ¡Teníamos que hacer el proyecto y la obra en veinte semanas! Con 90 camas de infecciosos y una UCI de gran complejidad. Se construía a medida que se iba haciendo el proyecto, y nos pasó de todo. Fue único porque la predisposición de la gente fue irrepetible: todos querían ayudar. Ahora no lo haríamos. Se hizo porque era excepcional.

En general, ¿se construye bien?

La construcción es reflejo de la época. Los edificios actuales son mucho mejores porque las exigencias legales son muy altas. El resultado es que construir hoy es carísimo. Mientras que durante la burbuja inmobiliaria el precio del suelo era muy importante, ahora la construcción es tan costosa que el precio del suelo es casi irrelevante. Si a eso le sumas la subida de precios tras la pandemia y la de la guerra de Ucrania, llegamos a los precios que tenemos, que son un problema importante.

Lo construido en Manresa en las últimas décadas, ¿tiene el mismo nivel que lo que vemos en Terrassa o Sabadell, por ejemplo?

Quizá aquí es un poco inferior. Hay ciudades más ricas, y lo que ves refleja la capacidad adquisitiva de sus habitantes. Pero diría que durante el auge de los años 2000 se construyó bien.

¿Qué aporta la construcción modular que ha desarrollado Compact Habit?

El objetivo es construir mejor, más rápido y más barato. Para conseguirlo hay que resolver muchos más problemas técnicos de los que parece. Otras empresas lo han intentado y han cerrado, y eso demuestra que no es fácil. Nosotros ya hemos conseguido hacerlo claramente más rápido y, al menos, con la misma calidad y con ventajas en los procesos de trabajo. Más barato, aún no.

Compact Habit ha trabajado en Francia y Suiza y lo han dejado. ¿Por qué?

Trabajar allí es muy duro, sobre todo en cuanto a leyes y normativas. Si eres de fuera, te miran con lupa. Fue una gran experiencia, pero cuando los precios con los que trabajábamos aquí se dispararon y se aproximaron a los suyos, dejamos de ser competitivos, porque la diferencia ya no compensaba los costos extra de trabajar desde lejos.

Su sector tiene mucha relación con la administración y es donde se ha concentrado la corrupción política. ¿Cuál es su experiencia con el tema de las comisiones?

Creo que ha habido menos corrupción de lo que parece, y se ha producido en momentos concretos. Los socialistas han tenido casos a nivel local. El más claro fue el tema del 3%. Durante unos años, todas las obras de infraestructuras de la Generalitat las recibían las empresas que hacían donaciones a la fundación de CDC, y se puede ver que las adjudicaciones estaban en proporción a las donaciones que hacían. Los demás no teníamos acceso. Para los que nos quedamos sin contratos de la Generalitat fue duro. Lo que pasa es que entonces no teníamos pruebas.

Corrupción aparte, ¿cómo es la relación con la administración?

La administración en general es limpia, pero muy ineficiente. Y la corrupción ha hecho que lo sea aún más, porque ahora todos son muy celosos de los procedimientos. Antes mandaban los técnicos; ahora mandan los juristas, los secretarios, los interventores, y se paralizan muchas cosas.

¿Cómo vivió el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008? ¿Lo vio venir?

En 2007, antes de que estallara la crisis internacional, ya nos dimos cuenta de que los pisos no se vendían. Nosotros no estábamos muy implicados en el negocio inmobiliario, quizá por eso sobrevivimos, pero tuvimos que reducirnos. De 25 millones de facturación bajamos a 9 millones. La obra del Hospital de Sant Joan de Déu, que hacíamos con otras dos empresas, nos ayudó mucho. ¿Por qué pasó todo eso? No sabría decirlo. En realidad, lo que hacía la gente tenía lógica: compro un piso ahora porque el año que viene valdrá un 20% más. Pero se montó una locura.

Los precios suben. ¿Podría volver a pasar?

Las razones por las que suben los precios ahora son diferentes, pero creo que sí, podría volver a pasar. En realidad, la ley hipotecaria no ha cambiado mucho. Los bancos toman más precauciones, pero no sé si eso sería suficiente.

En la construcción confluyen una actividad económica libre y el derecho a la vivienda. ¿Es una intersección difícil de gestionar?

Habría que aclarar qué es el derecho a la vivienda. Lo cierto es que un piso es un artefacto muy caro y hay gente que no puede afrontar su precio. Por tanto, hace falta apoyo del Estado. Pero nos encontramos con que la Generalitat, que es quien tiene la competencia, en 2010 dejó de construir viviendas. Estamos como estamos por eso. Y como hay mucha inmigración y la gente necesita vivir en algún sitio, se está viviendo en un infrahabitatge mantenido con hilos.

Suponga que usted es el consejero. ¿Qué haría?

No tengo la solución, pero seguro que el gobierno debe colaborar con los privados. Que el constructor tenga ayudas para reducir el precio de venta. Hay un debate interesante sobre si debe ser para alquilar o para vender. Para la administración, el piso de protección oficial tiene el inconveniente de que lo pierde, mientras que quien lo ha comprado quizá lo pueda vender revalorizado. Por tanto, la administración dice: mejor alquilo, así lo puedo recuperar. Pero el ciudadano piensa: pago toda la vida y al final no tengo nada. Mal. O sea, que quiero comprar. Pero no puedo. Es un dilema interesante.

¿Qué debe pasar para recuperar el Barrio Antiguo de Manresa?

Además de los problemas que ya conocemos, el Barrio Antiguo tiene un inconveniente con el tamaño de las parcelas: son estrechas y profundas, y una vivienda nueva no cabe. No cabe ni el ascensor. Hay que agrupar parcelas, pero un privado no puede hacerlo. En cambio, el Ayuntamiento sí puede ir adquiriendo, por diferentes vías, y formar parcelas interesantes que se puedan ofrecer a los privados. El Ayuntamiento debe hablar con nosotros, buscar soluciones juntos e invertir en el ciclo. Se lo he comentado muchas veces, pero no ha habido manera con ningún gobierno. De hecho, los técnicos son siempre los mismos.

Desde la atalaya de un constructor, ¿cómo se ve Manresa?

Está en una situación complicada. Si había sido la tercera ciudad más grande del país y ahora está mucho más atrás, algo ha pasado. Espero que sea una situación coyuntural, pero no es fácil darle la vuelta. A mí me da pena que tantos manresanos se vayan a Sant Cugat o a Santpedor. Hay quienes se quejan de la inmigración, pero debemos adaptarnos, igual que tendremos que acostumbrarnos a la ultraderecha.